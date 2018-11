Slahlı Çatışmadan 9 Kişi Tutuklandı

Samsun'da bir barın önünde 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili adliyeye sevk edilen 9 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesinin Fuariçinde bulunan bir barın önünde geçen Pazar gecesi meydana geldi. Barın önünden geçen şahıslar ile barın önündekiler arasında bakışma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma sonrasında yaşanan silahlı çatışmada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.Aralarında yaralıların da bulunduğu toplam 11kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. 1 kişi asker olduğu için Merkez Komutanlığına 2 kişi de yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan 11 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 9 kişi savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle 2 kişi de adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.A. ve R.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.K., H.A., N.O., E.Ü., S.O., Y.U. ve M.O. ile yaşları küçük olan H.K. ve Y.A. tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

MAY-SLH) - SAMSUN