Slack Uygulaması Donma Problemi Çıkarıyor
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Slack Uygulaması Donma Problemi Çıkarıyor

Dünyanın en büyük uygulamalarından bir tanesi olan Slack, geçtiğimiz günlerde yayınladığı tasarım değişikleri ile gündemde.

Slack Uygulaması Donma Problemi Çıkarıyor
01.06.2020 00:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 00:50

Dünyanın en büyük uygulamalarından bir tanesi olan Slack, geçtiğimiz günlerde yayınladığı tasarım değişikleri ile gündemde. Google tarafından geliştirilen Android platformunda tasarım değişiklikleri bazı sorunlar yarattı. Microsoft, bu uygulama için yeni bir güncelleme planlıyor.

Özellikle de iş ortamında yoğun kullanılan Slack, Android cihazlarda aniden donması ile kendisinden daha çok bahsettirdi. Durumu hemen fark eden Slack ekibi, sorunu çözmek için güncelleme çalışmaları başlattı. Donma hatasının nasıl başladığı bilinmiyor. Slack veya Discord kullananların da aşina olacağı şekilde Slack, çeşitli kanallarda kişiler barındırıyor. Böylece her farklı görev ve ekip için farklı bir kanal oluşturuluyor.

Slack uygulaması için harekete geçildi

Ofis ortamında yer alan ekiplerin yazışmaları daha düzenli hâle geldiği için uygulama son derece kullanışlı. Android sürümde ise şu an işler bu kadar kusursuz değil. Ortaya çıkan büyük güncelleme, Android sürümünde kanallarda içerik paylaşmaya çalıştığınız zaman donma sorunu ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Sinir bozucu bir hâl alabilen bu durum, yeni bir mesaj bildirimi alıp mesajı görmek istediğinizde güncelleme sorunu yaratıyor. Bildirimini görmenize rağmen mesajı inceleme imkanınız olmuyor. Buna ek olarak kanaldaki mesajları görüntülemek istediğinizde Slack, yalnızca son mesaji görüntülüyor. Slack, "Sorunu teyit ettiğiniz için teşekkürler! Bu, aslında bizim de farkında olduğumuz bir problemdi ve şu an düzeltme aşamasındayız. 'Umut' ediyoruz ki uygulama yakında tekrardan sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edecek." ifadeleri ile problemi şimdilik geçiştirdi. Eğer sizler de uygulamada böyle sorunlar yaşıyorsanız, yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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