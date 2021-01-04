Slack mi çöktü? Slack çöktü mü?
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Slack mi çöktü? Slack çöktü mü?

04.01.2021 19:03 | Son Güncelleme: 04.01.2021 19:10
Slack mi çöktü? Slack çöktü mü?

İşyeri gerçek zamanlı mesajlaşma sistemi Slack çöktü mü?

Günlük 3 milyonu ücretli 8 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan işyeri mesajlaşma servisi Slack çöktü. Bazı kullanıcılar Slack'ın hizmetlerine hâlâ erişebilirken çok sayıda kullanıcı sosyal medyada Slack'ı kullanamadığını duyurdu. Slack Genel Merkezi de Twitter'dan bir mesajla bazı bağlantı sorunları yaşadıklarını belirterek özür diledi.

SLACK ÇÖKTÜ MÜ?

Slack, 2021'in ilk tam iş gününde erişim sorunu yaşamaya başladı. Şirket Pazartesi sabahı, "Müşteriler şu anda kanalları yüklemekte veya Slack'e bağlanmakta sorun yaşayabilir. Ekibimiz araştırıyor ve bize ulaşır ulaşmaz daha fazla bilgi vereceğiz. Sebep olduğumuz herhangi bir aksaklık için özür dileriz." açıklamasını yaptı.

Şirket, hizmete bağlanma ve mesajlaşma ile ilgili sorunları bildiriyor.

Kullanıcılar, 10:00 ET civarında sorunları bildirmeye başladı. Kesintinin ne kadar yaygın olduğu henüz belli değil, ancak gelişmeleri takip ediyoruz ve daha fazla bilgi edindiğimizde bunu güncelleyeceğiz.

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