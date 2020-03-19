Slack, Daha Basit ve Özelleştirilebilir Bir Tasarım Yayınladı Corona virüsü salgını nedeniyle pek çok kişi evlerinden çalışmaya başladı. Şirketler de bu kişilere yönelik hizmetlerini günce

Corona virüsü salgını nedeniyle pek çok kişi evlerinden çalışmaya başladı. Şirketler de bu kişilere yönelik hizmetlerini güncellemeye başladı. Bu şirketlerden bir tanesi de Slack. Bulut tabanlı bir ekip iş birliği uygulaması olan Slack, evde çalışmayı çok daha kolay bir hale getirecek yeni bir tasarım yayınladı.

Slack, mesajların ve kanalların düzenlenmesini kolaylaştırmak için yeni özelliklerle büyük bir güncelleme yayınlıyor. Slack, Microsoft ve Google'dan gelen sert rekabete ayak uydurmak için adımlar atmaya çalışıyor gibi görünüyor.

Güncelleme, Basitleştirilmiş Gezinme Çubuğu İçeriyor

Güncelleme, popüler iletişim hizmeti, yeni gezinme çubuğu, iyileştirilmiş kısayollar ve klasör türü açılır bölümler gibi eklemeler içeriyor. Slack güncellemesi, yakın zaman önce güncellenen iOS ve Android uygulamalarına sahip masaüstü kullanıcıları için sunuldu.

En büyük değişikliklerden biri Slack UI. gezinme çubuğunun çok daha basit olması. Bir diğer değişiklik ise Slack içinde arama yapmayı ve tıklamalara gerek kalmadan konuşmalar ve kanallar arasında geçiş yapmayı kolaylaştırması. Bununla birlikte, tarayıcıların normalde kullanacağı klavye kısayollarını veya fare kısayollarını da destekliyor.