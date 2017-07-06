Skype'a "Tek Yıldız" Şoku!

Microsoft, geçen ay yaptığı bir açıklamayla Skype uygulamasını "baştan tasarladığını" söylemişti. Ancak baştan tasarlanan uygulama, çok sayıda eleştiriye maruz kaldı.



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Uygulamanın özellikle Android ve iOS uygulamalarına gelen yorumların çok olumsuz olduğu gözleniyor. Windows uygulamasına gelen yorumların da iyi olduğunu söylemek zor. Sorun ise Skype'ın Snapchat ve Instagram gibi gençlere yönelik bir uygulama olarak düşünülmüş olması ve iş dünyasına yönelik bir araç olma özelliğinin atlanması.



Google Play'de Külli Kelder adıyla yorum yapan bir kişi, uygulama için "Tam anlamıyla korkunç" sözcüklerini kullanıyor ve şöyle devam ediyor: "Skype çoğunlukla profesyonel amaçlarla veya birbirinden uzakta bulunan kişileri bağlamakta kullanılıyor. Skype'ın Snapchat gibi olmaya ihtiyacı YOK."



Skype takımı ise farklı bir bakış açısına sahip. Firma geçen ay yaptığı açıklamada "şimdiye kadarki en iyi Skype'ı yaptığımızı düşünüyoruz - hem iç, hem dış olarak - ve onu günlük iletişiminizi kolaylaştıracak biçimde tasarladık."



Skype takımı gibi düşünen birkaç kişi daha olsa da, bir yıldızlı yorumların çoğunlukta olduğu gözleniyor. iTunes App Store'da en son 20 yorumun 19'unun bir yıldız olduğu, kalan bir yorumun iki yıldız olduğu gözleniyor.



Windows mağazasındaki son yorumlar da bir o kadar kötü. Microsoft'un çevrimiçi forumlarındaki bir kişi ise güncellemeyi "Yeni Coke'tan sonraki en kötü güncelleme" olarak nitelendiriyor.



Microsoft'tan konu hakkında şimdiye dek herhangi bir açıklama gelmedi.



