Skull & Bones çıkış tarihi bir kez daha ertelendi! Ubisoft, hangi oyunları piyasaya sunmaya hazırlanıyor?

Ubisoft, 2021 mali yılında çıkış yapması planlanan Skull & Bones'u 2022 mali yılına ertelendi. Ubisoft'un 2022 mali yılı hangi tarihler arasında düzenlenecek? Ubisoft mevcut mali yılı içinde hangi oyunları piyasaya sunmaya hazırlanıyor? İşte detaylar!

Ubisoft tarafından geliştirilen korsanlık ve deniz savaşını konu alan Skull & Bones çıkış tarihi ertelendi. Ubisoft 2021 mali yılını hedef gösterdiği oyunu 2022 mali yılına erteledi. Geliştirici şirketin 2022 mali yılı, 1 Nisan 2022 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlecek.

Skull & Bones ilk olarak E3 2017'de duyurulmuştu ve belirtilene göre çıkış tarihi 2018 sonbahar dönemiydi. Daha sonrasında birkaç kez erteleme alan oyun için, son yapılan açıklamada yeni bir vizyonlar birlikte tam kapasite olarak geliştirildiği belirtildi.

Ubisoft'un mevcut mali yıl içinde piyasaya sunacağı oyunlar; Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, Riders Republic, The Division Heartland ve Roller Champions.

SKULL & BONES ÇIKIŞ TARİHİ ERTELENDİ

Skull & Bones, 1 Nisan 2022 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında çıkış yapacak.