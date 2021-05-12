Skull & Bones çıkış tarihi bir kez daha ertelendi! Ubisoft, hangi oyunları piyasaya sunmaya hazırlanıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Skull & Bones çıkış tarihi bir kez daha ertelendi! Ubisoft, hangi oyunları piyasaya sunmaya hazırlanıyor?

Skull & Bones çıkış tarihi bir kez daha ertelendi! Ubisoft, hangi oyunları piyasaya sunmaya hazırlanıyor?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Ubisoft, 2021 mali yılında çıkış yapması planlanan Skull & Bones'u 2022 mali yılına ertelendi. Ubisoft'un 2022 mali yılı hangi tarihler arasında düzenlenecek? Ubisoft mevcut mali yılı içinde hangi oyunları piyasaya sunmaya hazırlanıyor? İşte detaylar!

Ubisoft tarafından geliştirilen korsanlık ve deniz savaşını konu alan Skull & Bones çıkış tarihi ertelendi. Ubisoft 2021 mali yılını hedef gösterdiği oyunu 2022 mali yılına erteledi. Geliştirici şirketin 2022 mali yılı, 1 Nisan 2022 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlecek.

Skull & Bones ilk olarak E3 2017'de duyurulmuştu ve belirtilene göre çıkış tarihi 2018 sonbahar dönemiydi. Daha sonrasında birkaç kez erteleme alan oyun için, son yapılan açıklamada yeni bir vizyonlar birlikte tam kapasite olarak geliştirildiği belirtildi.

Ubisoft'un mevcut mali yıl içinde piyasaya sunacağı oyunlar; Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, Riders Republic, The Division Heartland ve Roller Champions.

SKULL & BONES ÇIKIŞ TARİHİ ERTELENDİ

Skull & Bones, 1 Nisan 2022 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında çıkış yapacak.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Donald Trump İlham Aliyev Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli
Magazin Pınar Altuğ Kenan Doğulu Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Diego Ali Koç Muslera Mesut Özil Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Skull & Bones çıkış tarihi bir kez daha ertelendi! Ubisoft, hangi oyunları piyasaya sunmaya hazırlanıyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 11:34:40. #1.16#

title