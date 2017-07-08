- Skrtel: "Türkiye'nin en büyük takımının oyuncularıyız"

"Mehmet Ekici önemli işler yapacak"



DÜZCE - Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Martin Skrtel, Düzce kampının son gününde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biz Fenerbahçeliyiz, Türkiye'nin en büyük kulübünde oynayan oyuncularız" dedi.

Topuk Yaylası'ndaki kampın son gününde açıklamalarda bulunan Skrtel, kamp dönemlerinin futbolcular için her zaman yoğun geçtiğini söyleyerek, "Sezon başlayana kadar en fit duruma gelmek istiyoruz. Geçen sezon ile bu sezonki çalışmaları kıyaslayamam. Henüz 4 gündür çalışıyorum. Geçen sezon da farklı bir kamp sezonu yaşamıştım. O yüzden bu sezon ile geçen seneki kamp dönemini kıyaslamak çok zor" ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman'ın gelişi ile kamp döneminde ne gibi farklılık yaşandığı sorusuna ise Skrtel, şöyle cevap verdi:

"Yeni hoca geldi. Yeni fikirleri var. Hocamız isteklerini bize aktarıyor, biz de uygulamaya çalışıyoruz. Umarım sezon başlayınca bu çalışmalarımızı sahaya yansıtabiliriz. O zaman bir anlamı olacak."

"İsviçre kampında büyük takımlarla oynamak bizim için avantaj"

İsviçre kampında güçlü takımlarla hazırlık maçı yapacak olmanın kendilerine avantaj sağladığını söyleyen Slovak oyuncu, "Güzel maçlar olacak. En iyilerle oynamak, kendinizi görmek açısından daha verimli. İyi sınavlar olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Mehmet Ekici, iyi işler yapıyor"

Yeni transferleri de değerlendiren Skrtel, Mehmet Ekici için övgü dolu sözler kullandı. Tecrübeli stoper, "Şu ana kadar yaptığımız idmanlarda izlediğim Mehmet Ekici, çok iyi işler yapıyor, beni şaşırtıyor. Çok katkısı olacak, takımın çok önemli bir parçası olacak" diye konuştu.

Valbuena ve Dirar'ın da kaliteli isimler olduğunu dile getiren 32 yaşındaki futbolcu, bu isimlerin antrenmanlardaki hırsları ve çalışma isteklerinin takıma olumlu şekilde yansıyacağını sözlerine ekledi.

Önümüzdeki sezonda Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı hakkında konuşan Skrtel, şunları söyledi:

"Biz Fenerbahçeliyiz, Türkiye'nin en büyük kulübünde oynayan oyuncularız. Hedefimiz şampiyonluk ama olaya maç maç bakmalıyız. Ne kadar çok maç kazanırız, onun hesabını yapacağız. Geçen sene ilk 4 içindeki takımlara karşı çok iyi bir performans gösterdik. İyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Bu sene daha da hedefe yürümek istiyoruz."