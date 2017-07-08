Skrtel Mehmet Ekici beni çok şaşırtıyor, takımda çok önemli işler yapacak



Yeni hoca ve yeni fikirler var



Kamp çok iyi geçiyor, umarım sezon başlayınca bu çalışmalarımızı sahaya yansıtabiliriz



Uğur DEMİRKIRDI, Mustafa AKIN, Tezcan Solmaz, DÜZCE DHA



Fenerbahçe'nin güçlü stoperlerinden Martin Skrtel, Düzce kampının son günlerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Geçen yıl olduğu gibi Topuk Yaylası'ndaki kampa bu sezon da geç katılabilen, daha çok bireysel çalışmalar ve düz koşularla hazırlanan Skrtel şunları söyledi.



kamplar her zaman yoğun dönemlerdir, şimdi buradayız, önümüzdeki hafta İsviçre ye gideceğiz. Sezon başlayana kadar en fit duruma gelmek istiyoruz. Geçen sezon ile bu sezonki çalışmaları kıyaslayamam. Henüz 4 gündür çalışıyorum. Geçen sezon da farklı bir kamp sezonu yaşamıştım o yüzden bu sezon ile geçen seneki kamp dönemini kıyaslamak çok zor.



Aykut Kocaman 'ın gelişi ile kamp döneminde ne gibi farklılık gördüğü sorulan Skrtel, ; Yeni hoca geldi. Yeni fikirler var. Hocamız isteklerini Bize aktarıyor, biz uygulamaya çalışıyoruz. Umarım sezon başlayınca bu çalışmalarımızı sahaya yansıtabiliriz şeklinde konuştu.



İSVİÇRE KAMPINDAKİ MAÇLAR İYİ BİR SINAV OLACAK



İsviçre kampında güçlü takımlarla hazırlık maçalarının kendileri için çok iyi olacağını söyleyen Slovak oyuncu, Güzel maçlar olacak, en iyilerle oynamak kendinizi görmek açısından daha verimli, iyi sınavlar olacağını düşünüyorum dedi.



MEHMET EKİCİ BENİ ŞAŞIRTIYOR



Yeni transferleri de değerlendiren Skrtel, Mehmet Ekici için övgü dolu sözler sarfederken; Şu ana kadar yaptığımız idmanlarda izlediğim Mehmet Ekici çok iyi işler yapıyor, beni şaşırtıyor, çok katkısı olacak, takımın çok önemli bir parçası olacak ifadelerini kullandı.



Valbuena ve Dirar'ın da çok kaliteli isimler olduğunu dile getiren Skrtel, takıma katılan isimlerin antrenmanlardaki hırsları ve çalışma isteklerini gördüğünü ve takıma tecrübe aktaracaklarına inandığını söyledi.



Şampiyonluk şansını da değerlendiren Skrtel; Biz Fenerbahçeliyiz, Türkiye nin en büyük kulübünde oynayan oyuncularız. Hedefimiz şampiyonluk ama olaya maç bakmalıyız. Ne kadar çok maç kazanırız onun hesabını yapacağız. Geçen sene ilk 4 içindeki takımlara karşı çok iyi bir performans gösterdik. İyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Bu sene daha da hedefe yürümek istiyoruz diyerek sözlerini tamamladı.