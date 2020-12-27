Skrtel, aşil tendonundan sakatlandı

Medipol Başakşehir'in, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı maçın 49. dakikasında çime takılarak düşen ve ciddi bir sakatlık geçiren Martin Skrtel, oyuna devam edemedi.

Medipol Başakşehir'in, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı maçın 49. dakikasında çime takılarak düşen ve ciddi bir sakatlık geçiren Martin Skrtel, oyuna devam edemedi. Skrtel'in aşil tendonundan problem yaşadığı, durumunun çekilecek MR'ın ardından belli olacağı öğrenildi.

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı. Bu zorlu mücadelede turuncu-lacivertliler adına skordan daha önemlisi ise Skrtel'in sakatlığı oldu. Müsabakanın 49. dakikasında koşu yaptığı esnasında çime takılarak düşen ve acılar içinde yerde kalan tecrübeli stopere ilk müdahale saha içinde yapıldı. Daha sonra sedyeyle oyun dışına alınan 36 yaşındaki futbolcu, direkt soyunma odasına götürüldü. Aşil tendonundan problem yaşadığı öğrenilen Slovak oyuncunun kesin durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

Skrtel'in yerine 51. dakikada Mehmet Topal görev almaya başladı.

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı