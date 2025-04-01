'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı
Volkan Konak'ın cenazesinde gerginlik! Polis barikatı yıkıldı

Volkan Konak'ın cenazesinde gerginlik! Polis barikatı yıkıldı
Volkan Konak'ın kızı Şimal cenaze töreninde baygınlık geçirdi

Volkan Konak'ın cenaze töreninde panik anları
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk anket

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası ilk anket! Sonuçlar hayli çarpıcı

Skriniar kiralık mı? Milan Skriniar'ın bonservisi Fenerbahçe'de mi?

Skriniar kiralık mı? Milan Skriniar'ın bonservisi Fenerbahçe'de mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlaması için de düğmeye bastı. Takımın başına geçmesi beklenen Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda transfer çalışmaları hız kazandı. Peki, Skriniar kiralık mı? Milan Skriniar'ın bonservisi Fenerbahçe'de mi?

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Yönetim, Mourinho'nun vazgeçilmezi olan savunma oyuncusu Skriniar'ın bonservisini almak için harekete geçti. Skriniar, Premier Lig'den istediği gibi bir teklif gelmemesi durumunda Fenerbahçe ile uzun süreli bir sözleşme imzalayıp kariyerine devam etmeyi planlıyor. Skriniar kiralık mı? Milan Skriniar'ın bonservisi Fenerbahçe'de mi?

SKRİNİAR KİRALIK MI?

Fenerbahçe'nin PSG ile yaptığı ilk görüşmelerde Milan Skriniar için yaklaşık 10 milyon Euro bonservis bedelinin gündemde olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, bu transferi en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

İNGİLTERE HAYALİ

Skriniar, Fenerbahçe'de kalmaya sıcak baksa da Premier Lig'de oynama hayalini de sürdürüyor. İngiliz ekibi Tottenham'ın oyuncuya ilgisi olduğu konuşuluyor. Ancak şu ana kadar somut bir teklifin olmadığı belirtiliyor.

UZUN SÜRELİ SÖZLEŞME MASADA

Fenerbahçe yönetimi, Milan Skriniar ile uzun vadeli bir sözleşme imzalamak istiyor. Eğer Slovak savunmacı Premier Lig'den beklediği gibi bir teklif almazsa, kariyerine Sarı-Lacivertli formayla devam etmeye sıcak bakıyor.

Yönetim, Skriniar transferini en kısa sürede tamamlamak isterken, oyuncunun başka teklifleri bekleme ihtimali süreci uzatabilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.