Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Yönetim, Mourinho'nun vazgeçilmezi olan savunma oyuncusu Skriniar'ın bonservisini almak için harekete geçti. Skriniar, Premier Lig'den istediği gibi bir teklif gelmemesi durumunda Fenerbahçe ile uzun süreli bir sözleşme imzalayıp kariyerine devam etmeyi planlıyor. Skriniar kiralık mı? Milan Skriniar'ın bonservisi Fenerbahçe'de mi?

SKRİNİAR KİRALIK MI?

Fenerbahçe'nin PSG ile yaptığı ilk görüşmelerde Milan Skriniar için yaklaşık 10 milyon Euro bonservis bedelinin gündemde olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, bu transferi en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

İNGİLTERE HAYALİ

Skriniar, Fenerbahçe'de kalmaya sıcak baksa da Premier Lig'de oynama hayalini de sürdürüyor. İngiliz ekibi Tottenham'ın oyuncuya ilgisi olduğu konuşuluyor. Ancak şu ana kadar somut bir teklifin olmadığı belirtiliyor.

UZUN SÜRELİ SÖZLEŞME MASADA

Fenerbahçe yönetimi, Milan Skriniar ile uzun vadeli bir sözleşme imzalamak istiyor. Eğer Slovak savunmacı Premier Lig'den beklediği gibi bir teklif almazsa, kariyerine Sarı-Lacivertli formayla devam etmeye sıcak bakıyor.

Yönetim, Skriniar transferini en kısa sürede tamamlamak isterken, oyuncunun başka teklifleri bekleme ihtimali süreci uzatabilir.