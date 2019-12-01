Skoru son dakika golü belirledi: Trabzon'da kazanan yok

01.12.2019 21:15 | Son Güncelleme: 01.12.2019 21:15

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Medical Park Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar

13. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında topla buluşan Nwakaeme ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

25. dakikada Sosa'nın sol taraftan ceza sahası içine doğru gönderdiği topa Obi Mikel kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı

35. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır yumruklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

43. dakikada Nwakaeme ceza sahası içine doğru gönderdiği topu Pereira, kafa ile Sorloth'ün önüne indirmek istedi. Bu oyuncuyu geçen meşin yuvarlağa kale direği dibinde Kamil Ahmet Çörekçi'nun vuruşunda ise Muslera iki hamlede topa sahip oldu.

51.dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta atışını kale sahası içine doğru gönderdi. Ceza sahası içinde topa iyi yükselen Sörloth meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0

60.dakikada Jimmy Durmaz rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girip, kale gönderdiği meşin yuvarlağı Hüseyin Türkmen çizgi üzerinden çıkarttı.

69. dakikada Ekuban'ın pasıyla kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

73. dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

87. dakikada Sorloth rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girip vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.

90. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmakta zorluk yaşadığı top ceza sahası içinde Nagatomo'nun önüne düştü. Nagatomo'nun vuruşunda ise meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Kamil Ahmet Çörekçi x, Hosseini x (Ekuban dk. 64 x), Obi Mikel xx, Sosa xx, Yusuf Sarı xx (Doğan Erdoğan dk. 77 x), Nwakaeme xx, Sörloth xxx

Yedekler: Erce, Fernandes, Serkan, Abdurrahim Dursun, Fıratcan, Avdijaj, Cafer Tosun, Sturridge

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Marcao xx, Donk xx, Nagatomo xxx, Nzonzi xx, Lemina xx (Jimmy Durmaz dk.46), Feghouli x (Seri dk.52 x), Belhanda x (Emre Mor dk. 82 ?), Ömer xx, Adem Büyük xx

Yedekler: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Taylan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Sorloth (dk. 51) (Trabzonspor), Nagatomo (dk. 90) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Ömer Bayram, Nzonzi, Marcao (Galatasaray), Sosa, Yusuf Sarı, Uğurcan Çakır, Campi, Pereira (Trabzonspor)

(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)

Kaynak: İHA