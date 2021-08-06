Skorsky helikopterlerin alevlere karşı mücadelesi göz doldurdu
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Skorsky helikopterlerin alevlere karşı mücadelesi göz doldurdu

Skorsky helikopterlerin alevlere karşı mücadelesi göz doldurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'da 9 gündür devam eden orman yangınlarında ek bir donanım ile söndürme çalışmalarına katılan skorsky helikopterler çalışmaları ile göz doldurdu.

Muğla'da 9 gündür devam eden orman yangınlarında ek bir donanım ile söndürme çalışmalarına katılan skorsky helikopterler çalışmaları ile göz doldurdu. Milas Ören'de devam eden yangınlarda alevlerle mücadeleyi skorsky helikopterler sürdürüyor.

Bölgede yaklaşık bir haftadan bu yana etkili bir şekilde devam eden orman yangınları Ören yakınlarındaki Bozalan ve Hasanlar mahallesi arasındaki dağlardaki ormanlık alanda devam ediyor. Olumsuz hava koşulları ve arazi şartları yangınla mücadeleyi zorlaştırırken, askeri helikopterler de alevlerle savaşıyor. Sabah havanın aydınlanması ile çalışmalarına başlayan helikopterler, akşam hava kararıncaya kadar alevleri söndürmek için su taşıyor.

Şu anda Milas Bozalan ile Hasanlar Mahallesi arasındaki ormanlık alan da alevlere teslim oldu. Dağın zirvesine kadar ulaşan alevlere skorsky helikopterler havadan müdahale ediyor. Daha önce kurtarma ve çeşitli operasyonlarda kullanılan skorsky helikopterler şimdi de eklenen bir aparat ile yangınlarla mücadelede kullanılıyor.

Eren Ayhan - Murat Uçkaç

Skorsky helikopterlerin alevlere karşı mücadelesi göz doldurdu
Skorsky helikopterlerin alevlere karşı mücadelesi göz doldurdu
Skorsky helikopterlerin alevlere karşı mücadelesi göz doldurdu
Skorsky helikopterlerin alevlere karşı mücadelesi göz doldurdu
Skorsky helikopterlerin alevlere karşı mücadelesi göz doldurdu
Skorsky helikopterlerin alevlere karşı mücadelesi göz doldurdu
Skorsky helikopterlerin alevlere karşı mücadelesi göz doldurdu
Skorsky helikopterlerin alevlere karşı mücadelesi göz doldurdu
Skorsky helikopterlerin alevlere karşı mücadelesi göz doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '5 ilimizdeki 12 yangının kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5 ilimizdeki 12 yangının kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orman yangınları) Karadan ve havadan müdahale araç sayısı hızlıca artmış durumda.'
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınları) Karadan ve havadan müdahale araç sayısı hızlıca artmış durumda."
Son dakika gündem: Bakan Soylu: 'Yangın sebebiyle 11 bin 844 haneden 36 bin 365 vatandaşımız tahliye edildi. Bu sadece Muğla ölçeğindeki bir rakamdır.'
Son dakika gündem: Bakan Soylu: "Yangın sebebiyle 11 bin 844 haneden 36 bin 365 vatandaşımız tahliye edildi. Bu sadece Muğla ölçeğindeki bir rakamdır."
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