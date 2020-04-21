Skorsky helikopter ile trafik denetimi
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Helikopter, Kastamonu, Jandarma, Polis

Skorsky helikopter ile trafik denetimi

Skorsky helikopter ile trafik denetimi Sosyal mesafe korunarak helikopter destekli trafik denetimi Kastamonu'da jandarmaya ait Skorsky helikopterin de kullanıldığı denetimde kural ihlali yapan sürücüler tespit edilerek ceza uygulandı.

21.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:48
Skorsky helikopter ile trafik denetimi

Skorsky helikopter ile trafik denetimi

Sosyal mesafe korunarak helikopter destekli trafik denetimi

KASTAMONU - Kastamonu'da jandarmaya ait Skorsky helikopterin de kullanıldığı denetimde kural ihlali yapan sürücüler tespit edilerek ceza uygulandı.

Kastamonu'da jandarma ve polis ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önlemek amacıyla hayata geçirdiği eylem planı kapsamında uygulamaya konulan helikopterle trafik denetimi, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına ait 3 trafik timi ile Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri ile Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği çalışma ile Kastamonu-Ankara karayolu ve Samsun-İstanbul D-100 karayolu güzergahlarında gerçekleştirildi.

Uygulamada, helikopter ekipleri havadan kural ihlallerini anında tespit etti, karada ise polis ve jandarma trafik ekipleri görev aldı. Jandarmaya ait Skorsky helikopterinde bulunan görevliler de kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücüleri uygulama noktalarındaki görevlilere bildirdi. Ekipler, hatalı sollama yapan, seyir halindeyken cep telefonu kullanan, sağ şeritte ve bankette uygunsuz bekleyen, tehlikeli şerit değiştiren, çevreyi rahatsız eden, trafik kazalarına yol açabilecek şekilde araç kullanan sürücüleri durdurup cezai işlem uyguladı. Ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında kural ihlali yapan araçlar ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ve 20 yaş altı sokağa çıkmaları kısıtlanan şahısların olup olmadıkları kontrol edildi.

Helikopterli trafik uygulaması kapsamında 83 araç ile araç sürücüsü sorgulanarak kontrol edildi. 5 araç sürücüsüne kural ihlali yaptığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Ekipler tarafından 1 araç sürücüsü ile 3 araçta trafikten men edildi. Denetimlerin gelecek günlerde de devam edeceği belirtildi.

Öte yandan Çin'den tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs salgını nedeniyle ekipler, denetimler öncesinde gerekli tedbir ve önlemlerini aldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye de azami özen gösteren ekipler, özellikle araçların Seyahat İzin Belgeleri olup olmadıklarını denetledi ve şehirlerarası yollarda geliş gidişlerde karantina kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Skorsky helikopter ile trafik denetimi

Kaynak: İHA

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