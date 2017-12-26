Skorer Yılbaşında da Kazandırmaya Devam Ediyor!

Skorer.com, okuyucularına yılbaşında sürpriz hediyeler dağıtıyor.

Aşağıdaki tweeti RT'leyip bizi takip edenler arasından 5 kişi, #FM2018, #FIFA18 ve 3 adet İtalyan efsane Andrea Pirlo'nun kitabından birini kazanma şansı yakalayacak...

Kampanya katılım koşulları

1. Skorer.com Yılbaşı Kampanyası (bundan böyle Kampanya olarak anılacaktır). İzzetpaşa Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi NO: 162, Çağlayan, Şişli - İstanbul adresinde Demirören Medya (Bundan böyle Skorer.com olarak anılacaktır.) tarafından gerçekleştirilmektedir.

2. Skorer.com Yılbaşı Kampanyası aşağıdaki koşulları kapsar ve katılımcılar bu kampanyaya katılarak koşulları kabul etmiş sayılır.

3. Kampanya 26.12.2017 tarihinde saat 17: 00'de başlar, 02.01.2018 tarihinde saat 15: 00'te sona erer.

4. Kampanyadan yararlanmak ve çekilişe katılmak isteyen katılımcıların, Skorer'in Twitter hesabından yapılan yarışma duyuru iletisini retweet etmeleri gerekmektedir.

5. 26.12.2017 tarihinde yarışma duyurusunu retweetleyen kişiler arasından yapılacak çekilişte ilk çıkan takipçi FİFA 18, ikinici takipçi FM 2018, 3. 4. ve 5. kişi Andrea Pirlo kitabı kazanır.

6. Kazanan katılımcılar, 24 saatlik süre içerisinde Skorer.com'a ait resmi Twitter hesabında açıklanacaktır. Bu açıklama ile birlikte katılımcılar ödülü kazanmış sayılacaktır.

7. Tweet gizliliği açık olan kullanıcılar yarışmaya dahil olamazlar.

8. Katılımcılar kampanyaya yalnızca bir kez katılabilirler. Farklı Twitter hesaplarıyla aynı kişi tarafından yapılan kayıtlar, tespiti halinde hiçbir uyarıda bulunulmaksızın silinecektir.

9. Katılımcıların Twitter hesaplarında verdikleri tüm kişisel bilgilerin (ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, adres, tc kimlik numarası, sabit ve/veya mobil telefon vb.) doğru olması gerekmektedir. Verilen bilgilerin eksik veya yanlış olması durumunda Skorer.com kampanya sonunda çekilişle belirlenen 6. 7. 8. 9. ve 10. katılımcılara ödülü verme hakkına sahiptir. Kampanya talihlilerinin isimleri, resimleri ve görüntüleri kampanya düzenleyici firma tarafından tanıtım ve reklam amacı ile basın ve yayın araçları ile internet ortamında yayınlanabilecektir. Ayrıca kampanya düzenleyici firma tarafından bütün katılımcılara her türlü bilgilendirme, reklam ve kampanya SMS ve e-mail yolu ile gönderilebilecektir. Katılımcı ve talihliler kampanyaya katılmakla bu izinleri vermiş sayılırlar.

10. Skorer.com, katılımcılar tarafından Twitter'a yazılan mesajları yayınlama, dilediği yerde ve dilediği şekilde açıklama ve kullanma hakkına sahiptir. Katılımcılar, kampanyaya katılmakla, ancak işbu Tweetlerin Skorer.com tarafından kampanya süresince veya sonrasında kullanılması halinde, Skorer.com'dan hiç bir hak veya alacak talep etmeyeceklerini, Skorer.com tarafından kopyalanmasını, işlenmesini, değiştirilmesini ve yayınlanmasını engellemeyeceklerini, peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

11. Katılımcılar, gönderdikleri Tweet'lerin hukuki açıdan kendilerine ait olduğunu, herhangi bir şekilde 3. kişilere ait fikri mülkiyet, özel ve kamu hukukundan doğacak haklara ya da uygulanacak genel kanun, tüzük veya yönetmelik ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmeyeceğini aksi halde doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükten sorumlu olacaklarını kabul eder. Katılımcılar üçüncü şahısların haklarını ihlalden kaynaklanan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğun münhasıran kendilerine ait olduğunu kabul ederler. Böyle bir durumun tespiti halinde kazanan katılımcının ödül kazanma hakkı elinden alınır.

12. Bu kampanyaya, kampanyanın yapıldığı gün itibariyle 18 yaşını doldurmamış olanlar katılamaz; katılmış ve kazanmış olsalar bile ödülleri alamazlar.

13. Skorer.com, kampanya kapsamında vereceğini duyurduğu hediyeyi, kapsamını, kampanya kurgusunu, yapısını ve koşullarını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Skorer.com, ayrıca kampanyayı durdurma, sona erdirme ve süresini değiştirme hakkına sahiptir.

14. Hediye kazanma ve alma hakkı satılamaz, devredilemez ve ertelenemez.

15. Bu kampanya Milli Piyango İdaresi'nce belirlenen çekiliş ve ikramiyeler kapsamı dışındadır.

16. Kazanan katılımcılara hediyelerin tesliminde tüm sorumluluk Skorer.com'a aittir.

17. Kampanya esnasında, ödülü kazanmak amacıyla bilgisayar teknolojilerini kötü niyetle kullanan kişilerin tespiti durumunda, bu kişilerin yarışma kayıtları sistemden hiçbir uyarıda bulunulmaksızın silinecektir. Skorer.com, katılımcıların kendileri veya başkalarının bilgisayarını kullanmaları sırasında veya web sayfasının kullanımından dolayı maruz kalabilecekleri zararlardan ötürü hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

18. Kampanyanın yürütülmesini etkileyecek derecede meydana gelebilecek her türlü donanım ve yazılım problemlerinden, bilgisayar bozukluklarından, telefon, kablo, uydu, ulaşım ağı, elektronik, kablolu ya da kablosuz Internet bağlantılarında Internet Servis Sağlayıcı kaynaklı meydana gelebilecek her türlü hata, kısıtlama, tahrif olmuş, bozulmuş veya hatalı data gönderilerinden, elektronik posta, sms gönderme hatalarından, kayıp, gecikmiş, tutulmuş e-postalardan, web sayfasına veya İnternete erişimde aksaklıklardan, yarışmanın gidişatını etkileyecek şekilde, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, gerek insan gerek insan dışı kaynaklı tahrif, bilgisayar korsanlığı, hırsızlık, virüs, böcek kaynaklı müdahalelerden dolayı ortaya çıkacak zararlardan, kampanya kapsamında kullanılacak herhangi bir elektronik posta adresinin zarar görmesi, ortadan kalkması veya ulaşılamaması nedeni ile katılımcının zarar görmesi sebebiyle Skorer.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

19. Skorer.com, ödülün açıklanmasında, katılım şart ve koşullarında oluşabilecek baskı ve dizgi hatalarından, ya da web sayfasında yer alan datalarda oluşabilecek eksik ve/veya yanlışlıklardan sorumlu tutulamaz.

20. Bu kampanyaya Skorer.com ve grup şirketleri ve işbirliği yaptığı diğer firmaların çalışanları ile birinci dereceden yakınları katılamazlar. Katılıp ödül kazansalar dahi bu haklarını kullanamazlar.

21. İhtilaf vukuunda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yetkilidir.