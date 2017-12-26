Skorer Yılbaşında da Kazandırmaya Devam Ediyor!

Skorer.com, okuyucularına yılbaşında sürpriz hediyeler dağıtıyor. Yapmanız gereken çok basit. Sosyal medya hesaplarımızı takip edip ilgili paylaşımları yapın, FM 2018, FIFA 2018 ve Pirlo kitabı kazanma şansını yakalayın...

Skorer Yılbaşında da Kazandırmaya Devam Ediyor!

Skorer.com, okuyucularına yılbaşında sürpriz hediyeler dağıtıyor. 

Aşağıdaki tweeti RT'leyip bizi takip edenler arasından 5 kişi, #FM2018, #FIFA18 ve 3 adet İtalyan efsane Andrea Pirlo'nun kitabından birini kazanma şansı yakalayacak...

Kaynak: Skorer

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