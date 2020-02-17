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Skoda ve Sabancı Temsa'nın alımı için niyet mektubu imzaladı

Skoda Transportation'ın ana ortağı PPF ve Sabancı Topluluğu, yüzde 50-50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları'nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzaladı.

17.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:54
Skoda ve Sabancı Temsa'nın alımı için niyet mektubu imzaladı

Transportation'ın ana ortağı PPF ve Sabancı Topluluğu, yüzde 50-50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları'nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzaladı.

Sabancı'dan yapılan açıklamada, "Detaylı incelemenin tamamlanması, ortaklık görüşmelerinin olumlu neticelenmesi ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olarak, satınalma işlemi gerçekleştirilecektir. Skoda Transportation'ın Türkiye'ye olan güveni ve Sabancı Topluluğu'nun ülkesine olan sorumluluğu neticesinde, Temsa Ulaşım Araçları'nın yeniden üretime başlaması ve yeni bir büyüme ivmesi yakalaması hedeflenmektedir" denildi.


Kaynak: DHA
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