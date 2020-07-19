Skoda, Türkiye'de SUV ürün gamına Kamiq modelini de ekledi Skoda, Türkiye'de SUV ürün gamına yeni bir model daha ekleyerek kompakt SUV segmentindeki Kamiq'i markanın satış yerlerinde (showroom) görücüye çıkardı.

Skoda, Türkiye'de SUV ürün gamına yeni bir model daha ekleyerek kompakt SUV segmentindeki Kamiq'i markanın satış yerlerinde (showroom) görücüye çıkardı.

Skoda'nın açıklamasına göre, benzinli ve dizel motor seçenekleriyle tercih edilebilen Kamiq, lansmana özel 197 bin 600 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Türkiye lansmanı, geniş basın katılımıyla online olarak gerçekleştirilen Kamiq modeli, rekabetin ve talebin giderek arttığı SUV segmentindeki en önemli oyunculardan biri olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, SUV'un bugün en çok tercih edilen segmentlerin başında geldiğini bildirdi.

SUV segmentinde iddialarını sürdürme kararlılıklarının Kodiaq ve Karoq modelleriyle ortaya koyduklarını aktaran Başar, şu bilgileri verdi:

"Şimdi de Kamiq modelimiz de aramıza katıldı. Kompakt SUV olarak tanımladığımız Kamiq, sıra dışı tasarımı, fonksiyonelliği ve barındırdığı birçok ekstra donanımı ile inanıyorum ki kendisini kısa zamanda Türk kullanıcısına sevdirecektir. Özellikle kadınlar başta olmak üzere bu aracın daha önce Skoda'yla yolu kesişmeyen kullanıcıların markayla tanışmasına da katkı sağlayacağına inanıyoruz."

"SUV segmentine dünyada ve Türkiye'de ilgi yüksek"

Zafer Başar, SUV segmentine olan ilginin her geçen gün arttığına değinerek, Türkiye'de de dünyada olduğu gibi tercih edilen bir segment olduğunu anlattı.

Türkiye'de SUV segmentinin yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 59,4 artış gösterdiğini kaydeden Başar, şu açıklamalarda bulundu:

"Bizim satışlarımızın da yüzde 40'ını bu segment oluşturuyor. KAMIQ ile bu oranın daha da artacağını düşünüyoruz. Kamiq'in, kısa süre içerisinde modern ve konforu seven, sportif ve farklı yaşam tarzlarını tercih edenleri hedefleyen temel modellerimizden biri olacak. Sene sonuna kadar yaklaşık 3.500 adet satış hedefliyoruz."

Yüce Auto-Skoda olarak 2020 yılı hedeflerinden ve otomotiv sektörü öngörülerinden söz eden Başar, "Pandemi nedeniyle otomobil fabrikalarının üretimlerine ara vermeleri tedarik zorluğuna neden oldu. Ancak bu durumun ekim gibi normale döneceğini ve talep ile tedarikin eşitleneceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda da toplam otomobil pazarının 600-650 bin adet civarında tamamlanmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Skoda markası olarak 2020 satış hedeflerini 25 bin adet olarak belirlediklerini vurgulayan Başar, "Böylelikle pazarın üzerinde bir büyüme oranı yakalamak amacındayız. Kamiq modelimizin de getireceği sinerjiyle bu hedeflere ulaşabileceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Skoda'nın karakteriyle kompakt bir SUV

Yerden yüksek sürüşe sahip Kamiq, yüksek oturma pozisyonunu, kompakt bir aracın çevik sürüşüyle ve Skoda'nın karakteristik tasarım diliyle birleştiriyor. İsmini Kuzey Kanada ve Grönland'da yaşayan eskimoların, "her duruma kusursuz uyum sağlayan" bir şeyi tanımlamak için kullandığı kelimeden alıyor. Markanın diğer SUV modelleri gibi model ismi, "k" harfi ile başlayıp "q" harfiyle bitiyor.

Güçlü bir dış tasarıma sahip Kamiq, yerden yüksek tarzını 17-18 inç arasında değişen jant seçenekleriyle güçlendiriyor. İlk bakışta farklı bir tasarıma sahip olduğunu belli eden Kamiq, hassas bir biçimde şekillendirilmiş kaputuyla da kendine has bir karakteri olduğunun altını çiziyor.

Gündüz farı özelliği olan bölünmüş LED farlara sahip ilk Skoda olarak öne çıkan Kamiq, aynı zamanda önde ve arkada dinamik sinyal lambaları ile tercih edilebiliyor. Kamiq, arka bölümde de markanın tasarım dilini kendine has şekilde yorumlarken, her yeni Skoda'da olduğu gibi bagaj kapağı üzerinde logo yerine markanın harflerini taşıyor.

Kamiq'te yeni kabin konsepti

Kamiq, markanın yeni kabin konseptini temsil eden ikinci Skoda modeli olarak öne çıkıyor. Yüksek oturma pozisyonu ve geniş yaşam alanına sahip SUV, aynı zamanda geliştirilmiş ergonomileri ve görüş açıları sunuyor. Şehir içinde rahatça kullanılabilecek ve manevra yapılabilecek şekilde tasarlanan Kamiq, sürücü ve yolcularını da rahat ettirecek birçok özellik sunuyor.

Araç, seyahat edenlerin rahat etmesi adına 1.003 mm baş mesafesi, 1.425 mm dirsek mesafesi ve 73 mm diz mesafesi ile segmentinin en iyi ölçülerine sahip. Aynı zamanda 400 litrelik bagaj kapasitesi, arka koltuklar katlandığında 1.395 litreye çıkıyor. Aracın kabininde kullanılan yumuşak materyaller, yeni koltuk tasarımı ve yeni döşemeler iç mekan atmosferinde memnun edici bir hava sağlıyor. Kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatması, dekoratif kaplamalar, opsiyonel 10,25 inç Dijital Gösterge Paneli, Climatronic, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu, ısıtmalı ön cam ve direksiyon ile konfor seviyesi daha da ileriye taşınabiliyor.

Skoda Kamiq, kullanıcılarına araç içerisinde son teknoloji bilgi-eğlence ve bağlantı sistemlerini sunuyor. SmartLink teknolojisi ise Apple CarPlay, Android Auto veya MirrorLink yoluyla akıllı cihazlarına bağlanmasını sağlıyor. Ayrıca KamiqTe Wi-Fi hotspot, önde ve arkada iki USB girişi, önde kablosuz şarj alanı gibi birçok teknolojik özellikle de yer alıyor.

Araç, lansmandan itibaren 115-150 HP arasında güç üreten 1.0 litre ve 1.5 litre hacimde olmak üzere iki farklı TSI benzinli motor seçeneği ve 1.6 litre TDI dizel motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.

En yüksek güvenlik standartları

Kamiq, MQB-A0 platformu ile en yüksek seviyede aktif ve pasif güvenlik özellikleri sunuyor. Sürücü diz hava yastığı ve arkada yan hava yastıkları dahil olmak üzere dokuz hava yastığıyla donatılmış durumda. Kamiq'in standart donanımları arasında Şerit Takip Asistanı, Şehir İçi Acil Fren ve Yaya Koruma Özellikli Ön Bölge Asistanı ve Çoklu Çarpışma Freni gibi sistemlere sahip.

Yeni model de her bir Skoda aracı gibi günlük hayatı kolaylaştırmak adına birçok "Simply Clever", yani Akılcı Çözümler sunuyor. Otomatik kapı kenarı koruma özelliği SUV aracın şehir içerisinde dar alanlarda dahi kapılarının zarar görmesini engelliyor.

Elektrikli bagaj kapağı, elektrikli çeki demiri, bagajda yer alan led el feneri, cam yıkama haznesindeki entegre huni, yakıt depo kapağının içerisindeki lastik derinlik ölçme özellikli buz kazıyıcı, sürücü kapısı içerisindeki şemsiye gibi Akılcı Çözümler, Kamiq ile hayatı kolaylaştırıyor ve sürüş keyfini artırıyor.

Kaynak: AA