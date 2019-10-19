SKM'de "Konya Kitap Günleri" başladı

19.10.2019 17:27

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri'nin açılışı Selçuklu Kongre Merkezi'nde (SKM) yapıldı.

450 yazarın okuyucularıyla buluşacağı fuarın açılışını yapıldığı SKM'nin tiyatro salonunda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Büyükşehir Belediyesi olarak 18-27 Ekim tarihlerinde yaptığımız Konya Kitap Günleri, insanın insanla buluşmasına, insanın kendisini bilmesine, tanımasına hizmet etmek üzere gerçekleştirilmektedir." dedi.

Ayrıca Konya Kitap Günleri'nde seminerler, konserler, sergiler, çeşitli sunuların da yer alacağını ifade eden Altay, fuarın geçmiş ve gelecek arasında bir köprü olmasını ümit ettiğini sözlerine ekledi.

Daha sonra kürsüye gelen Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya'da 5 üniversite, 5 bin akademisyen ve 140 bin öğrencisi olduğunu anımsatarak, "Bir ülkenin bir devletin yükselmesi, güçlenmesi, dünyada söz sahibi olması insanlara bağlıdır. İnsan unsurunun güçlü olması işte sizler gibi kitaba, okumaya, araştırmaya kendini geliştirmeye düşkün insanlarımızla mümkün olur. Kitap vazgeçilmezdir." dedi.

Öte yandan 27 Ekime kadar sürecek kitap fuarına 250 yayın evi, toplam 1 milyon kitapla katılıyor.

Kaynak: AA