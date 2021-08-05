Skillz, Exit Games'e 50 milyon dolar yatırım yaptı!

Mobil espor alanında tanınmış firma Skillz, Exit Games'e 50 milyon dolar yatırım yaptığını duyurdu.

Skillz'in mobil oyun platformu, geliştiricilerin oyunlar oluşturmalarına yardımcı olur ve oyuncuların oyunlarında birbirleriyle rekabet etmelerini imkan sağlar. Skillz'in gelir kaynağı, ücretli yarışmalarda oyuncu giriş ücretlerinin bir yüzdesidir.

Şirket 2021'in ikinci çeyreğinde %52 artışla 89,5 milyon dolarlık rekor gelir bildirdi ve bu da 88,2 milyon dolarlık tahminini aştı.

PLATFORMUN GÜÇLENMESİ İÇİN 50 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPILDI!

iOS ve Android oyuncularına entegre edilmiş mobil oyun platformu olan Skilzz, Exit Games'e 50 milyon dolar yatırım yaptığını duyurdu.

Exit Games'e yapılan bu yatırım ile birlikte şirket, espor turnuvalarının kalitesini arttıracak ve platformun güçlenmesini sağlayacak.

Skillz'in CEO'su ve kurucusu Andrew Paradise açıklamalarında, sektörün en önemli platformlarından biri haline gelmek için yeni anlaşmaların yolda olduğunu veExit Games ile yapılan anlaşmanın ardından şirketin yönetim kuruluna gözlemci olarak katıldığını belirtti.

Skillz, geliştiricilerin ve yayıncıların bu platformda, battle royale oyunları gibi yeni oyunlar yaratabileceklerini ve Exit Games'in teknolojisinden yararlanabileceğini belirtti.