SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Edin: 'Yeşil dönüşüm kaçınılmaz' - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Edin: "Yeşil dönüşüm kaçınılmaz"

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Edin:

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, yeşil dönüşümün kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada 'Paris İklim Anlaşmasını Meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz'...

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye ) Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, yeşil dönüşümün kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ' Paris İklim Anlaşmasını Meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz' sözleri, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını ortaya koydu ve uluslararası ticaretteki rolümüzü sağlamlaştırdı." ifadesini kullandı.

Edin, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünya için iklim değişiminden kaynaklanan sorunların üstesinden gelmeye yönelik bağlayıcı kararlar almanın ve yaptırımları hayata geçirmenin oldukça önemli bir hale geldiğini vurguladı.

Son dönemde Türkiye'de atılan adımların son derece olumlu olduğunu belirten Edin, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği, Yeşil Mutabakatı yol haritası olarak benimseyip hayata geçirmeye başladı. Avrupa Komisyonu, yakın zamanda, 2050 yılında iklim nötr kıta olma yolunda FitFor55 (yüzde 55 hedefine uygunluk) başlığıyla kapsamlı bir dizi öneri paketi sunarak somut bir adım attı. AB'de yaşanan bu değişim rüzgarı, hem tüm dünyanın hem de ülkemizin gündemini gerek finansal kaynaklar gerekse de yasal düzenlemeler açısından etkiliyor. Artık Türkiye'de sürdürülebilir ekonomik büyüme için ihtiyacımız olan yasal altyapıya dair umut verici gelişmeleri çok daha sık görmeye başladık.

Bu çerçevede Türkiye'de AB Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın yayınlanması, 'Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu' kurulacağına dair Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve yeni Orta Vadeli Plan'da yeşil dönüşüme yer verilmesi yakın dönemde şahit olduğumuz olumlu gelişmeler arasındaydı. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 'Paris İklim Anlaşması'nı Meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz' sözleri ise Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını ortaya koydu ve uluslararası ticaretteki rolümüzü sağlamlaştırdı."

Salgının, iklim krizinin göz ardı edilemez bir tehdit olduğunu, son dönemde tüm dünyada yaşanan doğal felaketlerin ise bu tehdidin boyutlarını gösterdiğini aktaran Edin, "Dünyadaki yeşil dönüşüm gerekliliklerini yerine getiremediğimiz takdirde izole olacağız. Küresel ekonominin bir parçası olmaya ve gelişmiş ülkelerle ticaret yapmaya devam edebilmek için yeşil dönüşüm kaçınılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Belirlenecek strateji ve alınacak somut aksiyonların, Türkiye'nin geleceğini şekillendireceğine işaret eden Edin, şunları kaydetti:

"Yeşil dönüşüm konusunda istikrarlı ilerleme için daha güçlü iklim politikalarına ve somut aksiyonlara ihtiyacımız var. Yeşil dönüşümün en somut araçlarından bir tanesi ise döngüsel ekonomi. Gelişmiş ülkeler, artık döngüsel ekonomiyi şart koşmaya başladı. İhracatımızda AB ülkelerinin payının yüzde 50 olduğunu düşünürsek döngüsel ekonomiye uyumu ülke olarak bizim de acilen ajandamızın en üst satırına taşımalıyız. Elimizi çabuk tutmalı ve Paris İklim Anlaşması'nın imzacısı olarak bu konuda kararlılık sergilemeliyiz. Gerekli aksiyonları alamadığımız takdirde küresel ekonominin içindeki mevcut konumumuzu korumak mümkün olmayacak. Böylesi bir durum itibarımızı zedelemenin yanı sıra ticarette izole olmamıza da neden olabilir."

"SKD Türkiye olarak iş dünyasına liderlik etmekten mutluluk duyuyoruz"

Ebru Dildar Edin, SKD Türkiye olarak, uzun zamandır döngüsel ekonomi konusunda çalışmalar yürüttüklerini, Nisan 2020'de hayata geçirdikleri Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu'nun şu anda 24 farklı sektörden 187 üyesi bulunduğunu bildirdi.

Burada gerçekleştirilen işlemler sayesinde ise 1 milyon 750 bin avro değere karşılık gelen 26 bin ton malzemenin geri kazanılmasının sağlandığını aktaran Edin, "60 şirketten 150 kişinin katıldığı Döngüsel İş Tasarımı Eğitimleri düzenlendi. Platformun henüz 17 ay gibi kısa bir sürede bu başarıya ulaşmasından ve SKD Türkiye olarak iş dünyasına bu alanda liderlik etmekten mutluluk duyuyoruz. EBRD iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz 'Türkiye'de Düşük Karbonlu ve Döngüsel Bir Ekonomik Toparlanma için İş Birliği Çağrısı' iş dünyasında destek görmeye devam ederken, diğer taraftan bu yıl ilkini düzenlediğimiz Döngüsel Ekonomi Haftası'nı geleneksel hale getirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Edin, SKD Türkiye olarak hayata geçirdikleri tüm bu çalışmaların, Türkiye'de döngüsel ekonomi konusunda oluşturulan politikalar için önemli birer kaynak olacağına ve izlenecek yola ışık tutacağına inandığını vurgulayarak, "Nitekim çalışmalarımızın iş dünyasından olduğu gibi kamudan da takdir ve destek görmesi gurur verici. SKD Türkiye olarak, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da üstümüze düşeni yapmaya ve bu konuda tüm kaynaklarımızı sunarak yeşil dönüşüm prensipleri doğrultusunda yeni iş birlikleri ve dijital araçlarla iş dünyasına liderlik etmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
İngiliz turistler 4 aylık 'kırmızı liste' engelinden sonra yeniden Antalya'da

İngiliz turistler 4 aylık 'kırmızı liste' engelinden sonra yeniden Antalya'da

 Soğan hasadı başladı, tarlada soğan 80 kuruş! Üretici masrafını karşılayamamaktan dertli

Soğan hasadı başladı, tarlada soğan 80 kuruş! Üretici masrafını karşılayamamaktan dertli
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Muharrem İnce Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Caner Cindoruk Demet Özdemir Özge Özpirinçci Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Sergen Yalçın Bülent Uygun Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Edin: 'Yeşil dönüşüm kaçınılmaz' - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 14:03:13. #1.17#