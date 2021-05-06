SKD Türkiye'nin iş birliği çağrısına ilk yanıt AmCham Türkiye'den geldi
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SKD Türkiye'nin iş birliği çağrısına ilk yanıt AmCham Türkiye'den geldi

SKD Türkiye'nin iş birliği çağrısına ilk yanıt AmCham Türkiye'den geldi
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) tarafından, Türkiye'de Düşük Karbonlu ve Döngüsel Bir Ekonomik Toparlanma İçin İş Birliği Çağrısı'na ilk yanıt Amerikan Şirketler Derneği'nden (AmCham Türkiye) geldi.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) tarafından, Türkiye'de Düşük Karbonlu ve Döngüsel Bir Ekonomik Toparlanma İçin İş Birliği Çağrısı'na ilk yanıt Amerikan Şirketler Derneği'nden (AmCham Türkiye) geldi.

SKD Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu aracılığıyla yapılan çağrı, salgın sonrası sürdürülebilir, yeşil iyileşme için döngüsel ekonominin uygun bir çerçeve olarak benimsenmesini hedefliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Günümüzde, dönüşüm ve değişim şirketler için iyi imaj yaratmanın ötesinde finansal bir yaşam mücadelesi için gerekli hale geldi. İklim krizini stratejilerine dahil eden ve risklere karşı uzun vadeli direnç oluşturan şirketler rekabette bir adım önde olacaklar. İstikrarlı bir yeşil dönüşüm için daha güçlü iklim politikalarına ve aksiyonlara ihtiyaç var. SKD Türkiye olarak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğinde yaptığımız çağrı, salgın sonrası sürdürülebilir ve yeşil bir toparlanma için döngüsel ekonominin benimsenmesi ve Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu'nda sunulan araçların daha etkin kullanılmasına yönelik bir aksiyon daveti. Salgın sonrası dönemde toparlanmak, daha dayanıklı bir ekonomi inşa etmek ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamak için döngüsel ekonomiyi yol gösterici model olarak benimseme çabalarında Türkiye'deki özel ve kamu sektörlerini desteklemeye kararlıyız. Ülkemizde 50 milyar doların üzerinde yatırımı bulunan 110'u aşkın Amerikan şirketini temsil eden AmCham Türkiye'yi, çağrımızı dikkate alarak, döngüsel ekonomik toparlanmaya yönelik aksiyon almak konusundaki kararlılığı için tebrik ediyorum. Umarım AmCham Türkiye'nin bu desteği diğer kurumlar için de örnek teşkil eder."

AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise iş birliği ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik programlarına entegrasyonuna aktif destek sağlamak, AmCham Türkiye olarak ülkemizi global pazarlara taşıyan güç olma ana hedefiyle oluşturduğumuz önceliklerimiz arasında çok önemli bir yer tutuyor. İş yapış şekillerinin yeşil ekonomiye geçiş sürecinde dönüşümüne katkı sağlayarak ülkemizin sürdürülebilir büyümesine ve global ticaret ve yatırımdaki payının artırılmasına destek olmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda SKD Türkiye'nin iş dünyasına yaptığı çağrıyı çok değerli buluyoruz. AmCham Türkiye olarak, üyelerimizle birlikte temiz teknolojilerin ve yenilikçi çözümlerin ön plana çıkarıldığı bir ekosistem inşa edilmesine destek olmayı sürdüreceğiz."

Türkiye'de Düşük Karbonlu ve Döngüsel Bir Ekonomik Toparlanma İçin İş Birliği Çağrısı, tüm iş dünyasını 6 ana maddede aksiyon almaya davet ediyor. Maddeler şu şekilde:

"Sıfır atık ilkelerine ve döngüsel ekonomi stratejilerine bağlı kalmak; mevcut ölçüm araçları ile döngüsellik düzeylerine ilişkin farkındalığı arttırmak; ülke çapındaki döngüsel dönüşüme öncülük etmek; bilgi paylaşımı ile yeni iş birliklerinin güçlendirilmesi için Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu'nun bir parçası olmak; yenilikçi finansal ürünlerle döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek; Avrupa Birliği (AB) döngüsel ekonomi sınıflandırmasını destekleyerek geniş çapta uygulanmasını sağlamak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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