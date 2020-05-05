SKD Türkiye, Döngüsel Ekonomi Platformu'nu hayata geçirdi

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Türkiye, 2016'dan beri Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) fon desteğiyle yürüttüğü Türkiye Materials Marketplace Projesi ve beraberindeki tüm döngüsel ekonomi çalışmalarını, EBRD'nin fon desteği ile Türkiye'nin Döngüsel Ekonomi...

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Türkiye, 2016'dan beri Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) fon desteğiyle yürüttüğü Türkiye Materials Marketplace Projesi ve beraberindeki tüm döngüsel ekonomi çalışmalarını, EBRD'nin fon desteği ile Türkiye'nin Döngüsel Ekonomi Platformu adı altında birleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle platformun tanıtımı ve paylaşım toplantıları webinar üzerinden yapılmaya başlandı.

Söz konusu webinar serisinin ilki gerçekleştirildi. Toplantıda, konuşmacılar döngüsel ekonominin önemini ve platformun amaçlarını paylaştı. Webinar serisinin ikincisinde ise döngüsel ekonomi alanındaki iyi örnekler paylaşıldı.

Konuşmacılar arasında EBRD'den Astrid Motta ve Circle Economy Danışma Kurulu Üyesi Harald Friedl'ın yanı sıra iş dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı webinarlara yoğun bir katılım oldu.

Türkiye Materials Marketplace projesinin evrilmesiyle oluşan Türkiye'nin Döngüsel Ekonomi Platformu, döngüsel ekonomi konusunda tüm bilgilere erişilebilecek çok kapsamlı bir kaynak olarak yerini alacak.

Bilgi bankasından eğitimlere, finansman olanaklarından teknik destek hibe programlarına, sektörel analizlerden döngüsel ekonomi ölçüm araçlarına ve malzeme alışverişinin yapılabileceği Materials Marketplace'e kadar her konunun bulunduğu dinamik bir portal olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, "Hepimizin gözlemlediği gibi, artık al-kullan-at dediğimiz lineer ekonomik model yerine, atıkların kaynak olarak ele alındığı, tekrar ekonomik bir fayda getirecek ürün veya hizmetlere dönüştürüldüğü döngüsel ekonomi iş modelleri geliştirilmeye ve yaygınlaştırılmaya başlandı. Bu yılın başında yürürlüğe giren ve 2050'de Avrupa Birliği kapsamında karbon nötr olmayı hedefleyen Avrupa Yeşil Düzen anlaşmasında da en önemli başlıklardan biri döngüsel ekonomi oldu." ifadelerini kullandı.

Bu konu özelinde ek bir aksiyon planı paylaşıldığını da hatırlatan Edin, şunları kaydetti:

"Yapılan son araştırmalardan biri, döngüsel ekonomiye geçiş ile 2030'a kadar AB'nin GSYH'sinde mevcut projeksiyonlara ek olarak yüzde 0,5'lik bir artış getirebileceğini ve 700 bin kişi için yeni istihdam fırsatı sunacağını söylüyor. Başka bir çalışma ise Avrupa'nın kaynak verimliliğinin 2030'a kadar yüzde 3 artabileceğini söylüyor. Bu artış, sayısal olarak yıllık neredeyse 600 milyar avroluk maliyet tasarrufu ve 1,8 trilyon avroluk ekonomik fayda anlamına geliyor. Döngüsel ekonomi odaklı iş modelleri, şirketlerin, uzun vadede iklim, ekosistem ve kaynak risklerini minimize ettiği için daha başarılı olma avantajı sunuyor. Döngüsel ekonomi hem ham madde maliyetinden hem de enerji maliyetlerinden tasarruf etmemizi sağlıyor. SKD Türkiye olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu konudaki derin uzmanlığımız ile üyelerimize rehberlik etmeye devam edeceğiz."

Kovid-19 ve İş Dünyası modülü hazırlığı

SKD Türkiye'nin Kovid-19 ve İş Dünyası modülü hazırlığı içinde olduğunu belirten Edin, "Kovid-19 pandemisinin kolektif deneyimi altında, yeni dünya düzeni oluşurken döngüsel ekonominin ne denli önemli olduğu ve işin-geleceği/geleceğin-işi için vazgeçilmez bir unsur olduğunu hep birlikte deneyimliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Edin, SKD Türkiye'nin Kovid-19 salgını ile mücadelede bir yandan toplumsal sorumluluklarını yerine getirdiğini, diğer yandan da World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) ile koordineli çalışmalar yürüttüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu süreçte SKD Türkiye olarak, web sitemizde yayınlayacağımız bir Kovid-19 ve İş Dünyası modülü hazırlığı içerisindeyiz. Bu modülde, üyelerimizin Kovid-19 mücadelesi döneminde yaptığı ve referans teşkil edecek iyi uygulama örneklerini ve aldıkları önlemleri paylaşmayı planlıyoruz. İlaveten bu modülde firmalar yeni fonlar ve bu fonlara erişim konusunda rehberlik bulabilecek. Ayrıca, hayati önem taşıyan tedarik zincirleri, çalışan sağlığı, insan kaynakları yönetimi ve normale dönüş ile Kovid-19 süreci sonrası işin geleceği ve geleceğin işleri konularında da yol haritalarına yer vereceğiz."

Kaynak: AA