SKB’nin yeni rotası: Pandemi
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB) ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm dünyayı ekişi altına alan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dahil ilgili kurumları hazırlıksız yakalayan Covid-19 nedeniyle, SKB'nin çalışma alanlarında strateji değişikliğine gideceklerini açıkladı.
22.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:24
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB) ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm dünyayı ekişi altına alan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dahil ilgili kurumları hazırlıksız yakalayan Covid-19 nedeniyle, SKB'nin çalışma alanlarında strateji değişikliğine gideceklerini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com