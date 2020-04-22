SKB’nin yeni rotası: Pandemi Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB) ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm dünyayı ekişi altına alan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dahil ilgili kurumları hazırlıksız yakalayan Covid-19 nedeniyle, SKB'nin çalışma alanlarında strateji değişikliğine gideceklerini açıkladı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB) ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm dünyayı ekişi altına alan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dahil ilgili kurumları hazırlıksız yakalayan Covid-19 nedeniyle, SKB'nin çalışma alanlarında strateji değişikliğine gideceklerini açıkladı. Kaynak: Dunya.com