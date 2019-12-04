SKB’den ‘erişilebilirlik’ çalıştayı

04.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:10

Sağlıklı Kentler Birliği'nin (SKB) engellilerin yaşadığı problemlere dikkat çekmek ve çözüm yollarını tartışmak için düzenlediği erişilebilirlik çalıştayı, SKB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katıldığı toplantıyla başladı.