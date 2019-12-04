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SKB’den ‘erişilebilirlik’ çalıştayı

Sağlıklı Kentler Birliği'nin (SKB) engellilerin yaşadığı problemlere dikkat çekmek ve çözüm yollarını tartışmak için düzenlediği erişilebilirlik çalıştayı, SKB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katıldığı toplantıyla başladı.

04.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:10
SKB’den ‘erişilebilirlik’ çalıştayı

Sağlıklı Kentler Birliği'nin (SKB) engellilerin yaşadığı problemlere dikkat çekmek ve çözüm yollarını tartışmak için düzenlediği erişilebilirlik çalıştayı, SKB ve Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın katıldığı toplantıyla başladı.

Kaynak: Dunya.com

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