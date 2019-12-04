SKB’den ‘erişilebilirlik’ çalıştayı
Sağlıklı Kentler Birliği'nin (SKB) engellilerin yaşadığı problemlere dikkat çekmek ve çözüm yollarını tartışmak için düzenlediği erişilebilirlik çalıştayı, SKB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katıldığı toplantıyla başladı.
04.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:10
Sağlıklı Kentler Birliği'nin (SKB) engellilerin yaşadığı problemlere dikkat çekmek ve çözüm yollarını tartışmak için düzenlediği erişilebilirlik çalıştayı, SKB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katıldığı toplantıyla başladı.
Kaynak: Dunya.com