Skate Park'a gençlerden yoğun ilgi

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Merkez Mahallesinde bulunan Schwabach Parkı içerisinde temelleri atılan ve yapımı büyük ölçüde tamamlanan skate parka gençler tarafından ilgi görüyor.

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Merkez Mahallesinde bulunan Schwabach Parkı içerisinde temelleri atılan ve yapımı büyük ölçüde tamamlanan skate parka gençler tarafından ilgi görüyor. Gençler, skate park uygulaması ile spor, bisiklet, kaykay ve paten ile eğlenerek vakit geçirebileceği bir alana sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor. Park içerisinde gençlerin aksiyon ve adrenalin dolu hareketler yapabileceği alanlar bulunuyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Kemer'in ilk skate parkını yapmak bize nasip oldu. Bu park içerisinde gençlerimizin kaykay, paten ve bisiklet sürebileceği ve spor yapabileceği bir alan oluşturduk. Ben kendim de gidip gördüm. Gayet güzel olmuş. Etrafında çevre düzenlemesi yapacağız. Etrafında uyarı tabelaları koyacağız. Gençlerin rahat olmaları için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Gençlerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Baki Yalın ise gençlerin skate park yapılması konusundaki ciddi taleplerini kısa sürede yerine getirdiklerini söyledi. Schwabach Parkı içerisinde 600 metrekarelik alana skate parkını dizayn ettiklerini ifade eden Yalın, "Parkta kullanılan tüm malzemeler Kemer Belediyesi tarafından üretildi. Tamamını kendimiz inşa ettik. Gençlerin enerjilerini burada boşaltmalarını sağladık. Gençlerimize hayırlı olsun. Bu tür yatırımların devamı gelecektir. Bundan sonraki skate parkın Göynük Mahallesinde yapılmasını düşünüyoruz" dedi.

Paten tutkunu gençlerden Tolga Pehlivan da 12 yıldır agresif patenle uğraştığını, Antalya'da ilk defa beton park yapıldığını sosyal medyadan gördüğünü belirterek, "Parkın beton olması bizim için güzel bir şey. Konyaaltı'nda oturuyoruz. Gelip görmek istedik. Parkı çok beğendik. Hafta bir kez kesin olarak gelmeyi düşünüyorum. Buna ihtiyacımız vardı. Tahta yapıyorlar ama bir sene sonra kırılıyor. Beton olması bizim için çok iyi oldu" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı