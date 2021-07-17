Skandalla başladı, kazayla son buldu!
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Skandalla başladı, kazayla son buldu!

Skandalla başladı, kazayla son buldu!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun Kahramankazan'da 15 Temmuz şehitlerini anmak için düzenlediği yol yarışında büyükler, gençler ve yıldızlar aynı anda start alınca kargaşa meydana geldi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun Kahramankazan'da 15 Temmuz şehitlerini anmak için düzenlediği yol yarışında büyükler, gençler ve yıldızlar aynı anda start alınca kargaşa meydana geldi. Ardından yarış tamamlanmadan güzergahın araç trafiğine açılması üzerine ise yarışçılar zor anlar yaşadı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 15 Temmuz şehitlerini anmak için bisiklet yol yarışı düzenlendi. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 4. kez düzenlediği yarışta inanılmaz olaylar yaşandı. Gençler, Büyükler ve Yıldızlar olmak üzere 3 grupta düzenlenen yarışta tüm kategoriler aynı anda start alınca sporcular birbirine girdi ve kargaşa çıktı. Kargaşanın ardından yarış güzergahı da araç trafiğine açıldı. Kamyon ve büyük araçlarla yarışan bisikletçiler, yarış anında korku dolu anlar yaşadı. Bu olayların ardından skandal yarış 25. kilometrede iptal edildi.

Ambulansa ulaşamadı

Yarışta kaza yapan bisikletçi Kübra Bektaş ise yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Genç bisiklet sporcusu, yarış anında trafiğe açık alanda çok düşük hızlarda takla atarak sürüklendiğini belirtti. Bektaş, açıklamasında geçirdiği kazanın ardından yaklaşık 1 buçuk saat ambulansa ulaşamadığını dile getirirken, Türkiye Bisiklet Federasyonu'na bağlı hakemlerin ise sporculara bağırarak kenarda beklemeleri gerektiğini söylediğini yazdı. Sosyal medya hesabından kaza yaptığı ilk anların fotoğrafını paylaşan Bektaş, federasyon hakemlerinin kaba tavırlarına tepki gösterdi.

Olayların ardından açıklama yapması beklenen Türkiye Bisiklet Federasyonu ise sessizliğini koruyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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