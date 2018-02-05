Skandal İddia! ABD Konvoyu ile Kuzey Irak'tan PYD'ye Yardım
ABD ordusuna ait zırhlı güvenlik araçlarının bulunduğu büyük bir konvoyun, Kuzey Irak Kürt yönetimi kontrolündeki Fişhabur'dan Kamışlı'ya geçtiği iddia edildi.
ABD askeri sevkiyatına ait olduğu belirtilen görüntüler, sosyal medyada yayınlandı. Kamışlı, terör örgütü PKK/PYD'nin Fırat nehrinin doğusunda yer alan merkezlerinden biri olarak biliniyor.
PKK KONVOYU AFRİN YOLUNDA
Terör örgütü işgalindeki Ras'ul Ayn'da oluşturulan 3 otobüs ve 90 araçlık konvoy, Afrin'deki teröristlere yardım için yola çıktı. Konvoydaki terörist sayısının 400 kişiyi geçtiği belirtilirken, teröristlerin Afrin'e girmek için sıklıkla Esed hakimiyetindeki Nubl bölgesini kullandığı iddia edildi.