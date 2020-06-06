Skandal görüntülere rekor ceza
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Skandal görüntülere rekor ceza

Skandal görüntülere rekor ceza 24 kişinin bulunduğu araca 78 bin 750 lira ceza yazıldı Gaziantep'te, korona virüs tedbirleri kapsamında şüphe üzerine durdurulan ve içerisinde 24 kişinin bulunduğu tespit edilen araca 78 bin 750 lira ceza kesildi.

06.06.2020 21:31 | Son Güncelleme: 06.06.2020 21:35

Skandal görüntülere rekor ceza

24 kişinin bulunduğu araca 78 bin 750 lira ceza yazıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, korona virüs tedbirleri kapsamında şüphe üzerine durdurulan ve içerisinde 24 kişinin bulunduğu tespit edilen araca 78 bin 750 lira ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından durdurulan ve içerisinde 24 kişinin bulunduğu tespit edilen araca rekor ceza kesildi. Skandal görüntülerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, aracın trafikten men edildiğini ve 78 bin lira ceza yazıldığını açıkladı.

Vali Gül, yaptığı açıklamada, "Araç 15 gün trafikten men edilerek 78 bin 750 TL para cezası uygulandı" ifadelerini kullandı.

Skandal görüntülere rekor ceza

Kaynak: İHA

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