SK Gaming takımın destek oyuncusu 'Jesiz'in ana koç pozisyonuna geçtiğini açıkladı
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SK Gaming takımın destek oyuncusu 'Jesiz'in ana koç pozisyonuna geçtiğini açıkladı

SK Gaming takımın destek oyuncusu 'Jesiz'in ana koç pozisyonuna geçtiğini açıkladı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Lig başında 'Jesiz'in desteğe geçmesiyle ana koç görevini üstlenen 'Tom' asistan koç olarak devam edecek

LEC 2021 Yaz Mevsimi'ne beklentilerin çok altında başlayan ve lig öncesinde yaptığı kadro değişiklikleriyle gündeme gelen temsilcimiz Blue'nun ekibi SK Gaming, destek oyuncusu 'Jesiz'in tekrar ana koç pozisyonuna geçiş yaptığını açıkladı. İlk iki haftaya 0 galibiyet 5 mağlubiyet ile başlayan SK Gaming'de işler yolunda gitmiyor.

Lig başlarken 'ın orman rolüne geçmesiyle birlikte head coach Jesiz takımın destek oyuncusu olarak devam etme kararı almıştı. Ardından asistan koç Thomas 'Tom' Diakun ana koç görevine terfi ettirilmişti. Yapılan son değişikliklerle birlikte Jesiz eski pozisyonuna geçerken akademi takımından 'Lilipp' destek görevini üstlenecek.

SK Gaming tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün sizlere Jesse 'Jesiz' Le'nin takımın head coach pozisyonuna döndüğünü bildirmek isteriz. Akademi takımımızdan Philipp "Lilipp" Englert bir üst adıma çıkarak destek oyuncusu görevini üstlenecek.

Yaptığımız önceki değişiklikler takımın erken oyun tarzını geliştirmek için yeterli etkiye sahipken, Jesse'yi takıma olan katkılarından en iyi şekilde yararlanabileceğimiz bir role sokmayarak oyunun diğer taraflarında eksik kaldık. Philipp halihazırda Berlin'de takımla antrenman yapıyor ve LEC'ye başlangıç yapmak için heyecanlı. Umarız herkes bu mevsim diğer tüm takıma destek olduğu gibi ona da olabilir."

Kaynak: Playerbros

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