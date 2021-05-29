SK Gaming'in destek oyuncusu 'Treatz' orman rolüne geçiş yaptığını açıkladı!
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SK Gaming'in destek oyuncusu 'Treatz' orman rolüne geçiş yaptığını açıkladı!

SK Gaming'in destek oyuncusu 'Treatz' orman rolüne geçiş yaptığını açıkladı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Treatz'ın yanı sıra koç 'Jesiz' destek rolüne geçerken yerine asistan koç Thomas'Tom' Diakun getirildi.

Geçtiğimiz sezon LEC'de temsilcimiz Blue'nun ekibi ile mevsim finallerine kalmayı başaran 25 yaşındaki İsveç asıllı destek oyuncusu Erik 'Treatz' Wessen, önümüzdeki sezon orman rolünde oynayacağını açıkladı. 2020 yılının Kasım ayında SK Gaming'e transfer olan tecrübeli oyuncu takımıyla yalnızca bir mevsim geçirdikten sonra orman rolüne geçiş yaptığını duyurdu.

Bunun yanında eski ormancı 'TynX' yedeğe çekilirken, koç 'Jesiz' destek rolünü üstlenecek. Jesiz'in yerine ise head coach pozisyonuna asistan koç Thomas 'Tom' Diakun getirildi.

Yapılan değişikliklerle beraber SK Gaming'in LEC Yaz Mevsimi kadrosu:

Üst koridor — Jenax

Orman — Treatz

Orta koridor — Blue

Alt koridor — Jezu

Destek — Jesiz

Treatz'ın açıklaması şu şekilde:

'Her şeyden önce bu uzun vadeli olmasını düşündüğüm bir rol değişikliği değil. 2021 LEC Bahar Mevsimi'nde kariyerimin en iyi mevsimini geçirdim ve kendimi batıdaki en iyi destek adaylarından biri olarak kanıtlayarak daha da güçlü bir yaz dönemi geçirmeyi bekliyordum. Fakat destek olarak çoğu zaman yalnızca oyun içerisinde değil oyun dışında da takımını etkin hale getirmek için oynarsın.

Destek yerine orman oynamak bu sezon niyetlendiğim bir şey değildi fakat durumdan en iyi şekilde yararlanmak ve takıma en yüksek kazanma şansını vermek her zaman benim önceliğim. Bu kolayca aldığım bir karar değil. 

Ayrıca bu değişikliğin toplulukta muhtemelen kafa karışıklığı yarattığını anlıyorum ancak ekibim ve ben optimumun altında sonuçlar almaya kayıtsız kalmaktansa en üst sıralar için savaşmayı tercih ederiz.'

Kaynak: Playerbros

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