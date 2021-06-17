SJ ne demek? S ve J hikayesi nedir? Sosyal medyada kullanılan Sj kısaltması ne anlama gelir? S ve J'nin kadim dostluğu hikayesi metni!

Son zamanlarda internette sıkça gördüğümüz sj kısaltması ne anlama geliyor merak edildi. SJ genellikle sosyal medyada, Twitter, Facebook, İnstagram, Reddit, Youtube vb. platformlarında kullanılan bir ifadedir. Anlamı ise bruh momentle benzerdir. SJ hikayesi nedir? S ve J'nin kadim dostluğu hikayesi nedir? Peki, sj nedir, ne demek? SJ açılımı nedir? Detaylar haberimizde...

S ve J'nin kadim dostluğu hikayesi nedir merak uyandırdı. İnternette karşımıza çıkabilen sj hakkında araştırmalar yapmaya başlandı. Sizler için SJ ne anlama geliyor, açılımları nelerdir onları inceledik. S ve J'nin hikayesi ne demek? S ve J kimdir? S ve J nedir, ne demektir?

SJ NEDİR, NE DEMEK?

SJ ifadesi sosyal medyada kullanılan bir terimdir. Bruh moment ile benzer anlamları taşır. SJ, kısaca yergi anlamında kullanılmaktadır. Yergi, TDK'ya göre "Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi, bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, hicviye, hiciv, satir" anlamına gelmektedir.

SJ ifadesi internette bir düşünceyi, bir kişiyi yermek için kullanılan bir ifadedir. Gönderilerin altına espri maksatlı "sjsjsj" yazıldığı da olmaktadır. Mesela, internette komik olmadığını düşündüğünüz veya eski, iyi olmayan bir espri paylaşıldı diyelim. Siz bu gönderinin altına SJ yazarsanız o paylaşımı yermiş olursunuz. Bruh moment ile aynı anlamı taşıyor diyebiliriz.

SJ ifadesi genellikle Facebook, Reddit, İnstagram, Twitter vb. sitelerde kullanılmaktadır. Ülkemizde kullanımı az olsa da dünya çapında kullanımı mevcuttur.

Ayrıca S ve J'nin kadim dostluğu hikayesi de çok araştırılıyor. Onu da yazımızın sonunda paylaşacağız.

SJ NERELERDE KULLANILIYOR?

SJ ifadesi sosyal medya sitelerinde kullanılabiliyor. Komik olmadığını düşündüğünüz bir gönderinin altına sj yazabilirsiniz. Bu sj ifadesi aslında o postun komik değil, eski ve kötü bir espri olduğunu nitelendirmektedir. Genellikle face, twitter, insta, reddit vb. yerlerde kullanılıyor.

SJ AÇILIMI NEDİR?

SJ'nin birçok açılımı mevcuttur. Şimdi en bilinenleri paylaşalım:

- Saint-Joseph 'in kısaltması SJ olarak geçer.

- S ve J'nin kadim dostluğu hikayesinde kullanılır.

- Sosyal medyada komik olmadığını düşündüğünüz ifadelerin altına 'sjsjsjsjsj' randomu atılabiliyor. Veya sadece 'sj' yazabilirsiniz. Burada amaç bilerek komikmiş gibi bu ifadeyi yazmaktır.

- İsveç demiryolları kısaltması SJ olarak bilini. (Statens Järnvägar)

S VE J'NİN KADİM DOSTLUĞU HİKAYESİ NEDİR?

"S ve J'nin kadim dostluğu çok eskiye dayanır. Bir gün uzak dünyada eski zamanlarda birbirine rakip iki köy varmış. Bir köyde S ve ailesi, diğer köyde J ve dostları varmış. Bir gün iki köy arasındaki gerginlik giderek artmış. Öyle ki bu iki köy arasında ev, bahçe yakmalara kadar uzamış. İlk köyden yani S nin yaşadığı köyden bir kişi J'nin yaşadığı köye gelmiş. Bu duruma bir son vermeye çalışmış. Fakat J'nin yaşadığı köydeki halk S'den gelen kişiyi idam etmiş. Bunun üzerine J'nin yaşadığı köy savaşa hazırlanmış. İki tarafta birbirlerinin köyüne ajanlar yollamış. Savaş günü gelip çattığında ise S ailesinin adına savaşa gitmeye karar vermiş. J ise dostlarıyla çarpışmaya karar vermiş. İlk saldırıyı S'nin yaşadığı köy yapmış. J'nin dostlarından bir tanesi ise bu saldırıda ölmüş. J ve arkadaşları onun için bir cenaze bile hazırlayamamışken saldırıya geçmeye başlamış. Savaş 1 hafta sürmüş. İki köy de fazlasıyla zararda çıkmış. Kazanılanlar ve kaybedilenlerin arasında açık bir ara olduğu bu savaşın son damlaları gelmiş. J bir arkadaşı ile kalmış. S ise ailesini korumak adına hala hayattaymış. İki tarafta dinlenirken J arkadaşıyla konuşmaya başlamış. Arkadaşı " Bu savaşı saldırarak veya savunarak kazanamayız. İki tarafın da anlaşması gerekiyor." demiş. S ise ailesiyle konuşmuş ve J'nin arkadaşının önerisinde bulunmuşlar. Ertesi gün savaşın bitmesi gereken gündü. Bir taraf galip olacaktı. Fakat J öne çıkarak iki köy arasındaki savaşta yüksek seslerle bağırmaya çalışmış. "Savaşı bitirelim dostluk kuralım!" fakat kimse onu duymak istememiş. S ise J'nin çığlıklarına karşılık vererek ona katılmış. Savaşta iki köy de farklı köylerden iki kişinin beraber olduğunu görünce savaşı durdurmuş. Onların seslerine kulak vermişler. İki köy de verilen kayıplardan muzdarip olup savaşı bitirme kararı almış. J dostları anısına S'nin olduğu köye bir anıt yaptırmış. Bu anıt bu savaşın unutulmaması için zaman boyunca orada kalmış. İşte böylelikle S ve J'nin kadim dostluğu başlamış."

Hikaye kaynak : Reddit