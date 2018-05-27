Şizofreni Hastası Adam Polis Memurunu Göğsünden Bıçakladı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde şizofreni hastası adam, olay çıkarması ihbarı üzerine gelen polisi bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumun iyi olduğu belirtildi.

ANNE BABASINI DARP ETTİ

Olay, Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Büyükakar Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şizofreni hastası A.T.'nin (40) anne ve babasını darp edip, vücuduna bıçakla kesikler attığını gören komşuları durumu polise bildirdi.

POLİS MEMURUNU GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, A.T.'yi sakinleştirerek, elindeki bıçağı almak istedi. Ancak A.T. bıçak ile bir polis memurunu göğsünden yaraladı. Hafif yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. A.T. ise sağlık ekipleri gözetiminde gözaltına alındı.