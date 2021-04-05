Şizofreni hastası madde bağımlısı genç polise motorlu testereyle direndi
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Şizofreni hastası madde bağımlısı genç polise motorlu testereyle direndi

İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR - Haberler | 3. Sayfa

Şizofreni hastası madde bağımlısı genç polise motorlu testereyle direndi Motorlu testereyle direnen madde bağımlı genç 1 saatlik çabayla ikna edildi Bursa'da şizofren hastası olan madde bağımlısı Özgür Uğur D., mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine evine gelen polislere motorlu testereyle direndi.

Şizofreni hastası madde bağımlısı genç polise motorlu testereyle direndi

Motorlu testereyle direnen madde bağımlı genç 1 saatlik çabayla ikna edildi

BURSA - Bursa'da şizofren hastası olan madde bağımlısı Özgür Uğur D., mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine evine gelen polislere motorlu testereyle direndi.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Zafer mahalle 9. Zambak sokakta meydana geldi. Şizofreni hastası ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Özgür Uğur D.'den şikayetçi olan mahalle sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar sonrası 9. Zambak sokağa gelen ekipler şahısla görüşmek istedi. İkametin kapısına gelen polis ekiplerinin üzerine babasına ait olan motorlu testereyle yürüyen Özgür Uğur D., ekiplerin kapıdan uzaklaşmasından sonra kendisini eve kilitledi. İkna çabalarına cevap vermeyen genç, testereyle evin belirli noktalarına zarar vererek polis ekiplerinin gitmelerini istedi. İkna edilemeyen şahıs için olay yerine çok sayıda takviye ekip yönlendirilirken itfaiye ve sağlık ekipleri de tedbir amaçlı hazır bulunduruldu. Polis ekipleri kendilerini korumak için binanın metal bahçe kapısını sökerek 3. kata taşıdı. Yaklaşık olarak 1 saat süren direnişin ardından Özgür Uğur D.'nin elindeki motorlu testerenin benzini bitince kapıyı açmaya ikna edildi.

Polis ekiplerinin Özgür Uğur D.'yi ambulansa bindirmesinin ardından amcası olduğu iddia edilen şahıs sokakta, "ya o beni öldürecek yada ben onu. Bıktık artık. İstemiyoruz bu mahallede onu. Kapıma dayanıp patlatıyor. Hep bir kavga gürültü" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan olay yerindeki basın mensuplarının kendisini çektiğini fark eden amca gazetecilere hakaret ve küfürler yağdırdı. Öfkeli amcayı mahalle sakinleri ve polisler sakinleştirdi.

Polis ekiplerinin çelik yelek ve kalkanlarla müdahale edip ambulansa bindirdiği Özgür Uğur D., yapılan sakinleştiricinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şizofreni hastası madde bağımlısı genç polise motorlu testereyle direndi
Şizofreni hastası madde bağımlısı genç polise motorlu testereyle direndi
Şizofreni hastası madde bağımlısı genç polise motorlu testereyle direndi
Şizofreni hastası madde bağımlısı genç polise motorlu testereyle direndi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

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