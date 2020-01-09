Şizofreni hastası dumandan etkilenmemek için maske takıp, evini yaktı

09.01.2020 21:07 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:07

ANKARA'da, şizofreni hastası olduğu iddia edilen Muharrem Ü., maske takarak evini ateşe verdi. Yangında, 3 kişi dumandan etkilendi.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi'ndeki Karabük Sokak'taki bir apartmandan meydana geldi. Apartmanın ikinci katındaki dairede oturan Muharrem Ü., iddiaya göre evi ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, apartmanı ise duman kapladı. Dumanı fark eden apartman sakinleri, kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanda mahsur kalan Muharrem Ü. ile komşuları C.Y. ve M.Y.'yi çevredekilerin yardımıyla tahliye etti. Yoğun dumana maruz kalan apartman sakinlerinden C.Y., M.Y. ile yangının çıktığı dairedeki Muharrem Ü., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MASKE TAKMIŞÖte yandan, şizofreni hastası olduğu öne sürülen Muharrem Ü.'nün evi bilinçli olarak yaktığı ve dumandan etkilenmemek için de maske taktığı iddia edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Ekiplerin çalışması-Yanan evden görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA,

Kaynak: DHA