Şizofreni hastalarının istihdamı için işbirliği

26.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:48

SAKARYA Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ile İş-Kur arasında işbirliği sağlanarak işverenlerdeki şizofreni hastalığına karşı önyargıları silmeye yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma ile işverenlere hastalık hakkında bilgi verilerek, hastalara iş imkanı sağlanması amaçlanıyor.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ile İş-Kur, şizofreni hastalarına iş imkanı sağlamak için çalışma başlattı. İşverenlerle buluşma sağlanarak, şizofreni hastalığı hakkında bilgi verilip, hastaların kendilerini anlatması imkanı sağlandı. Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Elçin Özsin Aydemir, şizofreni hastalarına merkezde öncelikle vazgeçilmez olan ilaç tedavisinin yanında hastaların ailevi, sosyal ve ekonomik sorunlarıyla da yakından ilgilendiklerini belirterek, tedaviyle iyi durumda ve çalışabilecek durumda olan hastaların işe girme konusunda ciddi bir dışlanmaya maruz kaldıklarını açıkladı.

İŞVERENLERE HASTALIK ANLATILIYORToplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Yasemin Danış, çalışabilecek durumda olan şizofreni hastası bireylerin istihdamının sağlanmasının, hem bireyin yaşam kalitesi ve işlevselliklerinin arttırılması, hem de topluma olan sosyal ve ekonomik yükün azalması açısından ciddi bir öneme sahip olduğunu belirtti. Sakarya'da işverenlere yönelik ayrımcılıkla mücadele ve pozitif ayrımcılık hedefiyle güzel bir çalışma başlattıklarını söyleyen Danış, bu kapsamda işverenleri merkezlerine davet ederek bilgilendirdiklerini ifade etti. Danış, "Hastalık hakkında ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hakkında bilgilendirmeler yaptık. Ayrıca halen memur olarak çalışan ve çalışabilecek durumda olan bazı hastalar da toplantıya katılarak kendilerini ifade etme şansı buldular. Böylece işverenlerin kafasındaki saldırgan hasta önyargısını kırmaya çalıştık. Amacımız Sakarya'daki tüm işverenlere bu şekilde birebir ulaşarak, hastalığı anlatmak ve böylece hastalara istihdam kapılarını açmak" dedi.ÇALIŞMAK İSTİYORLARToplantıya katılan hastalar ise, merkeze düzenli olarak geldiklerini, ilaçlarını mutlaka kullandıklarını, düzenli takip ve tedaviyle de çalışabilecek durumda olduklarını, ancak toplumun gözündeki hastalıkla ilgili olumsuz imaj nedeniyle işverenlerin kendilerini işe almak istemediklerini belirtti. Geleceğe umutla bakamadıklarını belirten hastalar, kendilerine uygun bir iş verildiğinde mutlaka çalışmak istediklerini söyledi.YANLIŞ BİLGİLERİN AŞILMASI SAĞLANIYOR

İş-Kur İl Müdürü Tekin Kaya, şizofreni teşhisli hastaların toplumdaki bilgisizlik nedeniyle önemli oranda dışlanmaya maruz kaldıklarını belirterek, toplumun sahip olduğu şizofreni hastalarının tehlikeli ve iyileşemeyeceği gibi yanlış bilgilerin düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. Kaya, yapılan çalışmanın şizofreni hastalarını damgalamayla mücadele açısından bugüne kadar atılmış en güzel adımlardan biri olduğunu, çalışma sonucunda ise işe yerleşmelerin artacağına inandığını ifade etti.

Kaynak: DHA