Şizofren şairin evi küle döndü
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Taflan, Samsun, 3. Sayfa

Şizofren şairin evi küle döndü

Samsun'un bilinen simalarından 'şizofren şair' olarak bilinen Durmuş Tunacık'ın evi gece saatlerinde yandı.

20.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:46
Şizofren şairin evi küle döndü

Samsun'un bilinen simalarından 'şizofren şair' olarak bilinen Durmuş Tunacık'ın evi gece saatlerinde yandı. 4 kişinin yaşadığı ev küle dönerken, Tunacık ailesi canını zor kurtardı.

42 yaşında, evli ve 2 çocuk babası olan Samsunlu şair Durmuş Tunacık, 10'a yakın şiir kitabı çıkardı. Tunacık, kitapta yer alan ve kitaba da ismini veren "Bana Deli Dediler" şiirinde; şizofren hastası olduğu yıllarla yaşadığı olaylarla günümüz sorunlarına atıfta bulunuyordu. Gece saat 01.30 sıralarında Tunacık'ın Taflan Merkez Mahallesi'ndeki evinde yangın çıktı. 10 yaşındaki oğlunun çakmakla oynarken yangına sebebiyet verdiği iddia edilirken, mahalle sakinleri sokak köpeklerinin havlamasıyla uyanarak, dumanları görerek yangından haberdar oldular. Anında itfaiyeye haber veren mahalle sakinleri, Tunacık ailesini dumanların arasından çıkarttılar.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti. Yangından evde bulunan eşyalar ve duvarlar alev alırken, yangının kontrol altına alınması yaklaşık 3 saat sürdü. 1,5 katın etkilendiği yangında Tunacık ailesinin evde bulunan tüm eşyaları yanarak kullanılmaz hale geldi.

Mahalle sakinleri sosyal medyadan yardım kampanyası başlattı

Yangının ardından evsiz kalan Tunacık ailesi, aynı mahallede olan akrabalarının evine sığındılar. Mahalle sakinleri de Ramazan ayına kısa bir süre evlerinden ve eşyalarından olan Tunacık ailesine destek olmak amacıyla sosyal medyadan yardım kampanyası başlattı. Yardımların Taflan Merkez Mahallesi Muhtarı Ahmet Boz'a yapılması çağrısında bulunuldu.

Şair Durmuş Tunacık, eşi ve 2 çocuğuyla geçici olarak akrabalarının yanında kalmaya başladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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