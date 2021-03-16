KONYA Şizofren hastası, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını kesti
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KONYA Şizofren hastası, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını kesti

16.03.2021 22:31 | Son Güncelleme: 16.03.2021 23:19

Şizofren hastası, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını kestiKONYA'da lise 1'inci sınıf öğrencisi Yağmur B. (15), ağabeyi Soner B. (25) tarafından bıçakla boğazı kesilip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Şizofren hastası, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını kesti

KONYA'da lise 1'inci sınıf öğrencisi Yağmur B. (15), ağabeyi Soner B. (25) tarafından bıçakla boğazı kesilip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü. Soner B.'nin, şizofreni tedavisi için yatırıldığı hastaneden bugün kaçıp, eve gelerek cinayeti işlediği belirlendi. 7 Mart'ta '#Kadınaşiddetehayır' mesajı paylaştığı da öğrenilen Soner B., cinayetten bir süre sonra eve döndüğünde polis tarafından gözaltına alındı. Olay, saat 18.10 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Gençtürk Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen aile bireyleri, evde bulunan Yağmur B.'nin kapıyı açmaması ve kapının da kilitli olması üzerine endişelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ve çilingir yardımıyla eve giren polis, lise öğrencisi Yağmur B.'yi bıçakla boğazı kesilmiş ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde kanlar içerisinde buldu. Yapılan kontrolde talihsiz kızın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, yaptığı araştırmada Yağmur B.'nin şizofreni tedavisi için bugün Konya Şehir Hastanesi'ne yatırılan ve hastaneden kaçan ağabeyi Soner B. tarafından öldürüldüğünü belirledi. Olaydan sonra kaçan ve bir süre sonra eve gelen Soner B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan, Soner B.'nin 7 Mart'ta '#Kadınaşiddetehayır' mesajı paylaştığı ortaya çıktı.

KONYA Şizofren hastası, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını kesti
KONYA Şizofren hastası, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını kesti
KONYA Şizofren hastası, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını kesti
KONYA Şizofren hastası, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını kesti
KONYA Şizofren hastası, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını kesti
KONYA Şizofren hastası, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını kesti
KONYA Şizofren hastası, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını kesti
KONYA Şizofren hastası, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını kesti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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