Sızma girişimindeki 12 terörist etkisiz hale getirildi
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Sızma girişimindeki 12 terörist etkisiz hale getirildi

Sızma girişimindeki 12 terörist etkisiz hale getirildi
03.05.2020 14:45 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:45

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini ve operasyona ilişkin detayları açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini ve operasyona ilişkin detayları açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li teröriste düzenlenen operasyona yönelik detayları paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde Tel-Abyad yerleşim yerinin güney batısındaki unsurlarımıza yönelik olarak 2 Mayıs akşam saatlerinde üzerinde doçka yüklü araçlar ile taciz ateşi açılmış, bu faaliyetle koordineli olarak bir başka istikametten sızma girişiminde bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Bölgede konuşlu keşif ve gözetleme vasıtaları tarafından 10-15 kadar PKK/YPG'li teröristin saldırıya katıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, tüm harekat merkezlerinin bilgilendirilerek birliklerin alarm durumuna geçirildiği aktarıldı.

Tespit edilen teröristlerin bölgede konuşlu ateş destek vasıtaları ve hafif silahlar ile meşru müdafaa kapsamında ateş altına alındığı bildirilen açıklamada, isabetli atışlar sonucunda 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Birliklerde ve dost unsurlarda herhangi bir zayiat meydana gelmediği belirtilen açıklamada, "Bölgedeki barış ve huzurun devamı için keşif, gözetleme ve insani yardım/destek faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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