Sızma girişiminde bulunan 998 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, 15'i son bir ay içerisinde olmak üzere, 22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Soçi mutabakatından bugüne sızma girişiminde bulunan toplam 998 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, 15'i son bir ay içerisinde olmak üzere, 22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Soçi mutabakatından bugüne sızma girişiminde bulunan toplam 998 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlediği basın bilgilendirme toplantısı ile son gelişmeleri paylaştı. Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısına korona virüs tedbirleri çerçevesinde basın mensupları katılmazken, basın toplantısının görüntüleri bakanlık tarafından basın mensuplarıyla paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer tarafından yapılan açıklamada, Pınar Bölgesi ile ilgili olarak, son bir ay içerisinde 13 taciz/saldırı gerçekleştiği belirtildi.

"22 EKİM 2019 TARİHİNDE İMZALANAN SOÇİ MUTABAKATINDAN BUGÜNE, SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNAN TOPLAM 998 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

15'i son bir ay içerisinde olmak üzere, 22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Soçi mutabakatından bugüne, sızma girişiminde bulunan toplam 998 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Denizer, "Ayrıca, PKK/YPG terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcıya (EYP) dönüştürülmüş 134 adet havan mühimmatı ile 106 adet anti-personel mayın, 2 adet anti-tank mayını, 28 adet havadan atılan mayın ve plastik kap içerisinde çelik bilyeler kullanılarak yapılmış 61 adet EYP ele geçirilerek imha edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 10 HAZİRAN'DA TESPİT EDİLEN TÜNELLE BİRLİKTE TOPLAM 161 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ 1433 TÜNEL KULLANILAMAZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

Bomba imha timleri tarafından bugüne kadar toplam 3 bin 182 mayın/EYP'nin etkisiz hale getirildiğini bildiren Denizer, "Barış Pınarı bölgesinde kahraman komandolarımız tarafından 10 Haziran'da tespit edilen tünelle birlikte toplam 161 kilometre uzunluğundaki 1433 tünel kullanılamaz hale getirilmiştir. PKK/YPG terör örgütü tarafından, Tel Rıfat bölgesinden, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanlarına son bir ay içerisinde 62 taciz/saldırı gerçekleştirilmiş, bu saldırılara meşru müdafaa kapsamında misli ile karşılık verilmiş, 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu.

Denizer, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 17 PKK/YPG'li teröristin hain planlarını gerçekleştiremeden yakalandığını kaydetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin savunma güvenliği için her türlü görevi başarma azim ve kararlılığında olduğunu söyleyen Denizer, "Etkin, caydırıcı ve saygın vasıfları ile harekata hazır olan Türk Silahlı Kuvvetleri; ülkemizin savunma ve güvenliği için; inanç, sabır ve fedakarlıkla, kendisine tevdi edilen her türlü görevi başarma azim ve kararlılığındadır" aktarımında bulundu.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA