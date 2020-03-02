Sızma girişiminde bulunan 32 terörist etkisiz hale getirildi
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Sızma girişiminde bulunan 32 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızma girişiminde bulunan 32 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

02.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:08
Sızma girişiminde bulunan 32 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızma girişiminde bulunan 32 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek, 32 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.ANKARA,


Kaynak: DHA

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