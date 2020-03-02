Sızma girişiminde bulunan 32 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızma girişiminde bulunan 32 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızma girişiminde bulunan 32 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek, 32 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
Kaynak: DHA