Sızma girişiminde bulunan 32 PKK'lı terörist öldürüldü
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Sızma girişiminde bulunan 32 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinin güneyine sızma girişimindeki PKK/YPG'li terörist gruba müdahale edilerek 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

02.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:05
Sızma girişiminde bulunan 32 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinin güneyine sızma girişimindeki PKK/YPG'li terörist gruba müdahale edilerek 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinin güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale edilerek, 32 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA

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