Sızma girişiminde bulunan 24 terörist daha etkisiz hale getirildi

02.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:12

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Bölgelerine sızma girişiminde bulunan toplam 24 teröristin operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı Bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA