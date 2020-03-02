Sızma girişiminde bulunan 24 terörist daha etkisiz hale getirildi
Haberler » 3. Sayfa » Sızma girişiminde bulunan 24 terörist daha etkisiz hale getirildi - Haberler

Sızma girişiminde bulunan 24 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Bölgelerine sızma girişiminde bulunan toplam 24 teröristin operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

02.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:12
Sızma girişiminde bulunan 24 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kalkanı ve Zeytin Dalı Bölgelerine sızma girişiminde bulunan toplam 24 teröristin operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı Bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler