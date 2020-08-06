Sizlerin hakları yenmez yedirilmez Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Temizlik işçileri ile bir araya geldi. Başkan Saygılı, özverili bir şekilde gece gündüz çalışan temizlik personeline teşekkür ederek "Sizlerin hakları yenmez yedirilmez" ifadelerini kulandı.

GECE VARDİYASI ÖNCESİ ZİYARET ETTİ

Kentin temizliği için gece gündüz aralıksız çalışmalarını sürdüren Temizlik personelleri ile gece vardiyası öncesibir araya gelen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Özellikle Pandemi döneminde mesai kavramı gözetmeksizin canla başla çalışan Temizlik personelimizi gece vardiyası öncesi ziyaret ettik. Sabahın ilk ışıklarına kadar köşe bucak çalışan tüm işçi kardeşlerimize, hayırlı işler kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kulandı.

CANI GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ziyarete yaptığı konuşmada, "Temizlik personeli benim kıymetlimsiniz. sizler gece gündüz mesai kavramı gözetmeden çalışıyorsunuz.İşlerinizde kolaylıklar diliyorum. Sizlerin hakları yenmez yedirilmez. Pandemi döneminde özellikle temizlik görevlilerimizin büyük gayret sergiliyor. Çalışmalarınızdan dolayı hepinizi canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Bundan sonraki çalışmalarınızda da olabildiğinizce dikkatli olmanızı istiyorum, hem kendiniz, hem çalışma arkadaşlarınız hem de aileleriniz için. Oluşabilecek bir hastalıkta tüm ekiplerimiz etkilenecektir" dedi.

Kaynak: Bültenler