Sizlere Güvenimiz Sonsuz Gençler

Alaşehir Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden, 2021 YKS Alaşehir sayısal birincisi Öykü Çakmak sayısal ikincisi Alperen Ertürk, sözel birincisi Hediye Nur Bulanık ve sözel 3.

Alaşehir Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden, 2021 YKS Alaşehir sayısal birincisi Öykü Çakmak sayısal ikincisi Alperen Ertürk, sözel birincisi Hediye Nur Bulanık ve sözel 3. sü Yusuf Lökoğlu; 2021 LGS ilçe birincisi Ali Burak Çalık, dördüncüsü İsmail Güvendiren

ve sekincisi Fatma Büşra Çalık, bizleri makamımızda ziyaret etti. Öğrencilerimizi başarılardan dolayı tebrik eder bu başarı da emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyorum.

Kaynak: Habermetre