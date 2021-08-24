Sizlere Güvenimiz Sonsuz Gençler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sizlere Güvenimiz Sonsuz Gençler

Sizlere Güvenimiz Sonsuz Gençler
Habermetre - Haberler | Toplum

Alaşehir Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden, 2021 YKS Alaşehir sayısal birincisi Öykü Çakmak sayısal ikincisi Alperen Ertürk, sözel birincisi Hediye Nur Bulanık ve sözel 3.

Alaşehir Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden, 2021 YKS Alaşehir sayısal birincisi Öykü Çakmak sayısal ikincisi Alperen Ertürk, sözel birincisi Hediye Nur Bulanık ve sözel 3. sü Yusuf Lökoğlu; 2021 LGS ilçe birincisi Ali Burak Çalık, dördüncüsü İsmail Güvendiren

ve sekincisi Fatma Büşra Çalık, bizleri makamımızda ziyaret etti. Öğrencilerimizi başarılardan dolayı tebrik eder bu başarı da emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyorum.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Zeynep Gül Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Burak Özçivit Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Fatih Terim Burak Elmas Sergen Yalçın Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sizlere Güvenimiz Sonsuz Gençler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 11:42:18. #1.16#

title