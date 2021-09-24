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Sizler İçin Çözüm Üretiyoruz

Habermetre - Haberler | Toplum
Sizler İçin Çözüm Üretiyoruz

Hemşehrilerimizin her türlü talebini kısa sürede ve en doğru biçimde çözmek amacıyla kurulan, belediyemizin örnek hizmetlerinden biri olan Hilal Masa, sizler için çözüm üretmeye devam ediyor.

Hemşehrilerimizin her türlü talebini kısa sürede ve en doğru biçimde çözmek amacıyla kurulan, belediyemizin örnek hizmetlerinden biri olan Hilal Masa, sizler için çözüm üretmeye devam ediyor.

WhatsApp Çözüm Hattımıza mesaj atarak düşüncelerinizi, öneri ve beklentilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. WhatsApp İhbar Hattımız 0505 195 50 05

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