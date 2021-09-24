Sizler İçin Çözüm Üretiyoruz

Hemşehrilerimizin her türlü talebini kısa sürede ve en doğru biçimde çözmek amacıyla kurulan, belediyemizin örnek hizmetlerinden biri olan Hilal Masa, sizler için çözüm üretmeye devam ediyor.

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