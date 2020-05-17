Sızır Şelalesi görsel şölen sunuyor
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Sızır Şelalesi görsel şölen sunuyor

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulunan Sızır Şelalesi ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.

Sızır Şelalesi görsel şölen sunuyor
17.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:48

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulunan Sızır Şelalesi ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.

Çat ormanları içerisinde yer alan ve sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan şelale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sessiz günler geçiriyor.

Normal dönemlerde çok sayıda kişinin uğrak mekanları arasında yer alan Sızır Şelalesi'ndeki su debisinin yükselmesi de dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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