Sızıntılar The Last of US Part 2 Ön Sipariş Rakamlarını Etkilemedi
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Sızıntılar The Last of US Part 2 Ön Sipariş Rakamlarını Etkilemedi

The Last of US Part 2 oyununa yoğun ilgi devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre Avrupa bölgesinde, ön-sipariş miktarı Marvel's Spider-Man için verilen ön-sipariş miktarını geride bırakmış.

Sızıntılar The Last of US Part 2 Ön Sipariş Rakamlarını Etkilemedi
01.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:50

The Last of US Part 2 oyununa yoğun ilgi devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre Avrupa bölgesinde, ön-sipariş miktarı Marvel's Spider-Man için verilen ön-sipariş miktarını geride bırakmış.

The Last of US Part 2, Naughty Dog stüdyosunun gelmiş geçmiş en büyük ve en iddialı oyunu olacak. PlayStation 4 için geliştirilen ve PlayStation 5 ile de uyumlu olacağını öğrendiğimiz devam oyunu ile ilgili olarak geçtiğimiz ay içerisinde oldukça tatsız bir olay yaşanmıştı. Bilgisayar korsanı olduğu ve stüdyonun özel sunucularına sızdığı iddia edilen kimliği belirsiz kişiler, önemli ara sahneleri ve oynanış kısımlarını internet ortamına yaymışlardı. Her ne kadar bu paylaşımlar Sony Interactive Entertainment tarafından kısa sürede Youtube ve Reddit üzerinden kaldırılmış olsa da, farklı mecralar üzerinden bu paylaşımlara halen ulaşılabiliyor.

Çok önemli olan bu detayların sızdırılması, genel olarak oyuncular üzerinde bir hayal kırıklığı yarattı. Yaşanan bu hayal kırıklığı sonrasında Naughty Dog eleştiriler almış ve kimi oyuncular da ön-siparişlerini iptal etmişlerdi. Ne var ki buna rağmen The Last of US Part 2 ön-siparişleri halen iyi bir performans sergiliyor.

The Last of US Part II Ön Sipariş Rakamları Sızıntılardan Etkilenmedi

CNET, SIE Başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportaj sırasında bir açıklama yapan Ryan, Avrupa bölgesinde The Last of US Part 2 için verilen ön-sipariş miktarının çıkışı öncesinde Marvel's Spider-Man için verilen ön-sipariş miktarını geride bıraktığını belirtti.

Marvel's Spider-Man bildiğiniz gibi PlayStation 4 için özel olarak satışa sunulmuş olmasının yanı sıra, yılın en iyi oyunları arasında yer almıştı. Bununla birlikte, ilk üç gününde de 3.3 milyon birim satışı gerçekleştirerek en hızlı satış yapan platforma özel oyun olmuştu.

Buradan anlayacağımız üzere, yaşanan skandala rağmen The Last of US Part 2 halen büyük bir çoğunluk tarafından sabırsızlıkla bekleniyor ve çıkışıyla birlikte büyük bir satış başarısı elde edecekmiş gibi görünüyor. Aynı zamanda da sene sonunda gerçekleştirilecek olan The Game Awards 2020 şovundaki Yılın Oyunu ödülü için güçlü bir aday olmaya devam ediyor. SIE Başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan ise oyun hakkında "Bu nesil için tanımlayıcı bir oyun olacağını umuyoruz." yorumunda bulundu.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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