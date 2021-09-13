Sızıntı: God of War, Ghost of Tsushima ve Dahası PC'ye Geliyor! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sızıntı: God of War, Ghost of Tsushima ve Dahası PC'ye Geliyor!

SaveButonu - Haberler | Gamegar
Sızıntı: God of War, Ghost of Tsushima ve Dahası PC'ye Geliyor!

Sızıntı: God of War, Ghost of Tsushima ve Dahası PC'ye Geliyor!

God of War PC'ye geliyor! Bir yazılım geliştiricisi, çalışmalarının sonucunda birçok oyunun bilgisayara gelebileceğini iddia etti.

The post appeared first on .

God of War PC'ye geliyor! Bir yazılım geliştiricisi, Geforce NOW üzerinde yaptığı çalışmaların sonucunda God of War, Ghost of Tsushima ve birçok konsola özel oyunun bilgisayara gelebileceğini iddia etti.

Sızıntıların Hikayesi

Ighor July, bir C++ yazılım geliştiricisi. Kendi ifadeleriyle, her şeyi tersine mühendislik yöntemiyle kurcalamayı seven birisi. Ighor, Medium üzerinden paylaştığı bir blog yazısında yeni çalışmalarını anlatıyor. NVIDIA GeForce NOW'da önceden bulunmasına rağmen sonradan kaldırılan Mafia gibi oyunları yeniden yüklemenin bir yolunu arayan geliştirici, yazılım bilgisini de kullanarak işin derinlerine dalmış. Üstelik bu uğraş 4 ay öncesine kadar dayanıyor…

Bu süreç boyunca, GFN'ın program dosyaları arasında gezinen Ighor, ilgisini çeken bir dosyayı incelemeye başlamış. Serverlardan data çekmek için kullanıldığını düşündüğü bu dosya sayesinde, internetten veri çekmek üzere kullanılan bir bağlantı bulmuş ve bu bağlantıdaki kodları yapay zekalı kod tahmin algoritmaları kullanarak otomatik olarak doldurmuş. Daha fazla yazılım detayına girmeyelim çünkü Ighor July'nin ne yaptığını anlamak, eğitimsiz biri için oldukça zor. Eğer yazılım kısmıyla ilgileniyorsanız, kullanıcının Medium blogunda daha fazla detayı okumanızı öneririz, oldukça heyecanlı bir blog olmuş.

Tahminen GeForce NOW geliştiricilerinin test etmesi için kullanılan bir veri tabanına ulaşan yazılım geliştiricisi, şu ana kadar GFN için açıklanmayan, çok büyük oyunlara ulaştığını iddia ediyor. Henüz bilgisayara çıkacağı açıklanmamış oyunların yanında, şimdilik GeForce NOW'da olmayan oyunlar, Origin, UPlay gibi oyun platformları ve hatta Dolphin Emulator adı verilen farklı platformlardan oyun kopyalamak için kullanılabilecek bir emulator programı GeForce NOW'un veri tabanında bulunan detaylar arasında.

Marvel's Spider-Man 2 "Devasa" Bir Oyun Olacak

Hangi Oyunlar Geliyor? God of War, Ghost of Tsushima, Spider-Man…

God of War PC'ye geliyor! Umarız iddialar doğrudur, Playstation tarihinin en güzel oyunlarından birini bilgisayarda oynayabilmek isteriz.

İddialar oldukça heyecan verici. Eğer kullanıcının açığa çıkardığı detaylar doğruysa, gelecekte çok büyük oyunları GeForce NOW'da görebiliriz. Bu oyunlar arasında henüz bilgisayara çıkacağı açıklanmayan oyunlar bile var. Hatta, henüz hiç açıklanmamış büyük yapımlar da veri tabanı ile sızdırılan bilgiler arasında. Farklı kullanıcılardan çeşitli iddialar veri tabanının açığa çıkmasının ardından internette paylaşılmaya başlandı. Şu ana kadar toplayabildiğimiz büyük yapımlar aşağıdaki listede:

(İddialara göre)

Bilgisayara ilk defa gelecek oyunlar: God of War, Ghost of Tsushima, Demon Souls, Marvel's Spider Man, Bloodborne

GeForce NOW'a ilk defa eklenecek oyunlar: Mafia: Definitive Edition, GTA 3, Vice City ve San Andreas Remastered versiyonları, Alan Wake Remastered, Yeni Uncharted koleksiyonu

Konsol oyunları: Days Gone, Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima, God of War gibi Playstation oyunları ve kod adlarıyla birlikte bazı açıklanmamış XBox oyunları  (Belki bu sadece GeForce NOW'un konsollar üzerinde denendiğinin bir işaretidir ve bu oyunlar bilgisayara gelmeyecektir, bu da ihtimallerden birisi)

Hiç açıklanmamış oyunlar: Fight for Middle Earth, Payday 3, Human Fall Flat 2, Half Life 2 Remastered, Total War 9, Sniper Elite 5, Kingdom Hearts 4, Monster Hunter 6, Halo 5 Guardians (PC), Resident Evil 4 Remake, Bioshock 2022, Crash Team Racing Nitro Fueled (PC)

İddialara konu olan oyunlar arasında Nintendo Wii'ye özel çıkan Super Mario Bros. da var

Sızıntılar Hakkında Neler Söylendi?

SteamDB kurucusu Pavel Djundik, iddiaların heyecanlı olduğunu kabul etse de temkinli yaklaşmış:

"Listede çok enteresan ve duyurulmamış oyunlar var. Ama yine de biraz şüpheci yaklaşın. Bu sadece bir GeForce listesi de olabilir, GeForce NOW'a özel oyunlar olmak zorunda değil. Şirketler bu şekilde basit filtremeler veya testler yapmadan API üretmeye devam ettiği sürece böyle sızıntılar görmeye devam edeceğiz. Geforce GraphQL, aynı Steam sızıntılarında olduğu gibi, size istediğiniz tüm bilgileri mutlulukla sunuverdi. Oyuncular için böyle spekülasyonlar eğlenceli olsa da Steam sızıntılarından sonra kaç oyunun gerçekten piyasaya sürüldüğü enteresan bir detay."

Windows Central'dan Jez Corden ise pek inanmadığı belirtmeyi ihmal etmemiş.

"DM atanlar için yazıyorum, NVIDIA GeForce sızıntısının gerçek olduğuna inanmıyorum."

NVIDIA Sızıntılar İçin Açıklama Yaptı mı?

NVIDIA cephesinden henüz bu konuda açıklama gelmedi. Üstelik, iddiaların sahibi Ighor July, bunları paylaşmadan önce NVIDIA destek sayfasında bir başlık açtığını, NVIDIA'ya ulaşmak adına mailler attığını ancak bir cevap alamadığını belirtiyor. NVIDIA'nın konuya ilgisizliğinin ardından Ighor, elde ettiği bilgileri paylaşmaktan çekinmemiş.

Sızıntı Nasıl Yapıldı? Sürecin Videolu Anlatımı

Eğer yazılım kısmına ve sürecin ilerleyişine ilgiliyseniz aşağıdaki videodan, yazılım geliştiricisinin serüvenini izleyebilirsiniz:

The post Sızıntı: God of War, Ghost of Tsushima ve Dahası PC'ye Geliyor! appeared first on SaveButonu.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri
Twenty One Pilots, Roblox'ta konser düzenleyecek

Twenty One Pilots, Roblox'ta konser düzenleyecek
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Gülşen Deniz Akkaya Yıldız Tilbe Vildan Atasever
Spor Arda Turan Alper Yılmaz Sergen Yalçın Mergim Berisha Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hamid Karzai
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sızıntı: God of War, Ghost of Tsushima ve Dahası PC'ye Geliyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 23:31:25. #1.11#