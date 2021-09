Sızıntı: God of War, Ghost of Tsushima ve Dahası PC'ye Geliyor!

God of War PC'ye geliyor! Bir yazılım geliştiricisi, Geforce NOW üzerinde yaptığı çalışmaların sonucunda God of War, Ghost of Tsushima ve birçok konsola özel oyunun bilgisayara gelebileceğini iddia etti.

Sızıntıların Hikayesi

Ighor July, bir C++ yazılım geliştiricisi. Kendi ifadeleriyle, her şeyi tersine mühendislik yöntemiyle kurcalamayı seven birisi. Ighor, Medium üzerinden paylaştığı bir blog yazısında yeni çalışmalarını anlatıyor. NVIDIA GeForce NOW'da önceden bulunmasına rağmen sonradan kaldırılan Mafia gibi oyunları yeniden yüklemenin bir yolunu arayan geliştirici, yazılım bilgisini de kullanarak işin derinlerine dalmış. Üstelik bu uğraş 4 ay öncesine kadar dayanıyor…

Bu süreç boyunca, GFN'ın program dosyaları arasında gezinen Ighor, ilgisini çeken bir dosyayı incelemeye başlamış. Serverlardan data çekmek için kullanıldığını düşündüğü bu dosya sayesinde, internetten veri çekmek üzere kullanılan bir bağlantı bulmuş ve bu bağlantıdaki kodları yapay zekalı kod tahmin algoritmaları kullanarak otomatik olarak doldurmuş. Daha fazla yazılım detayına girmeyelim çünkü Ighor July'nin ne yaptığını anlamak, eğitimsiz biri için oldukça zor. Eğer yazılım kısmıyla ilgileniyorsanız, kullanıcının Medium blogunda daha fazla detayı okumanızı öneririz, oldukça heyecanlı bir blog olmuş.

Tahminen GeForce NOW geliştiricilerinin test etmesi için kullanılan bir veri tabanına ulaşan yazılım geliştiricisi, şu ana kadar GFN için açıklanmayan, çok büyük oyunlara ulaştığını iddia ediyor. Henüz bilgisayara çıkacağı açıklanmamış oyunların yanında, şimdilik GeForce NOW'da olmayan oyunlar, Origin, UPlay gibi oyun platformları ve hatta Dolphin Emulator adı verilen farklı platformlardan oyun kopyalamak için kullanılabilecek bir emulator programı GeForce NOW'un veri tabanında bulunan detaylar arasında.

Marvel's Spider-Man 2 "Devasa" Bir Oyun Olacak

Hangi Oyunlar Geliyor? God of War, Ghost of Tsushima, Spider-Man…