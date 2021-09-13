Sızıntı: God of War, Ghost of Tsushima ve Dahası PC'ye Geliyor!
God of War PC'ye geliyor! Bir yazılım geliştiricisi, çalışmalarının sonucunda birçok oyunun bilgisayara gelebileceğini iddia etti.
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God of War PC'ye geliyor! Bir yazılım geliştiricisi, Geforce NOW üzerinde yaptığı çalışmaların sonucunda God of War, Ghost of Tsushima ve birçok konsola özel oyunun bilgisayara gelebileceğini iddia etti.
Sızıntıların Hikayesi
Ighor July, bir C++ yazılım geliştiricisi. Kendi ifadeleriyle, her şeyi tersine mühendislik yöntemiyle kurcalamayı seven birisi. Ighor, Medium üzerinden paylaştığı bir blog yazısında yeni çalışmalarını anlatıyor. NVIDIA GeForce NOW'da önceden bulunmasına rağmen sonradan kaldırılan Mafia gibi oyunları yeniden yüklemenin bir yolunu arayan geliştirici, yazılım bilgisini de kullanarak işin derinlerine dalmış. Üstelik bu uğraş 4 ay öncesine kadar dayanıyor…
Bu süreç boyunca, GFN'ın program dosyaları arasında gezinen Ighor, ilgisini çeken bir dosyayı incelemeye başlamış. Serverlardan data çekmek için kullanıldığını düşündüğü bu dosya sayesinde, internetten veri çekmek üzere kullanılan bir bağlantı bulmuş ve bu bağlantıdaki kodları yapay zekalı kod tahmin algoritmaları kullanarak otomatik olarak doldurmuş. Daha fazla yazılım detayına girmeyelim çünkü Ighor July'nin ne yaptığını anlamak, eğitimsiz biri için oldukça zor. Eğer yazılım kısmıyla ilgileniyorsanız, kullanıcının Medium blogunda daha fazla detayı okumanızı öneririz, oldukça heyecanlı bir blog olmuş.
Tahminen GeForce NOW geliştiricilerinin test etmesi için kullanılan bir veri tabanına ulaşan yazılım geliştiricisi, şu ana kadar GFN için açıklanmayan, çok büyük oyunlara ulaştığını iddia ediyor. Henüz bilgisayara çıkacağı açıklanmamış oyunların yanında, şimdilik GeForce NOW'da olmayan oyunlar, Origin, UPlay gibi oyun platformları ve hatta Dolphin Emulator adı verilen farklı platformlardan oyun kopyalamak için kullanılabilecek bir emulator programı GeForce NOW'un veri tabanında bulunan detaylar arasında.
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İddialar oldukça heyecan verici. Eğer kullanıcının açığa çıkardığı detaylar doğruysa, gelecekte çok büyük oyunları GeForce NOW'da görebiliriz. Bu oyunlar arasında henüz bilgisayara çıkacağı açıklanmayan oyunlar bile var. Hatta, henüz hiç açıklanmamış büyük yapımlar da veri tabanı ile sızdırılan bilgiler arasında. Farklı kullanıcılardan çeşitli iddialar veri tabanının açığa çıkmasının ardından internette paylaşılmaya başlandı. Şu ana kadar toplayabildiğimiz büyük yapımlar aşağıdaki listede:
(İddialara göre)
Bilgisayara ilk defa gelecek oyunlar: God of War, Ghost of Tsushima, Demon Souls, Marvel's Spider Man, Bloodborne
GeForce NOW'a ilk defa eklenecek oyunlar: Mafia: Definitive Edition, GTA 3, Vice City ve San Andreas Remastered versiyonları, Alan Wake Remastered, Yeni Uncharted koleksiyonu
Konsol oyunları: Days Gone, Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima, God of War gibi Playstation oyunları ve kod adlarıyla birlikte bazı açıklanmamış XBox oyunları (Belki bu sadece GeForce NOW'un konsollar üzerinde denendiğinin bir işaretidir ve bu oyunlar bilgisayara gelmeyecektir, bu da ihtimallerden birisi)
Hiç açıklanmamış oyunlar: Fight for Middle Earth, Payday 3, Human Fall Flat 2, Half Life 2 Remastered, Total War 9, Sniper Elite 5, Kingdom Hearts 4, Monster Hunter 6, Halo 5 Guardians (PC), Resident Evil 4 Remake, Bioshock 2022, Crash Team Racing Nitro Fueled (PC)
Sızıntılar Hakkında Neler Söylendi?
SteamDB kurucusu Pavel Djundik, iddiaların heyecanlı olduğunu kabul etse de temkinli yaklaşmış:
"Listede çok enteresan ve duyurulmamış oyunlar var. Ama yine de biraz şüpheci yaklaşın. Bu sadece bir GeForce listesi de olabilir, GeForce NOW'a özel oyunlar olmak zorunda değil. Şirketler bu şekilde basit filtremeler veya testler yapmadan API üretmeye devam ettiği sürece böyle sızıntılar görmeye devam edeceğiz. Geforce GraphQL, aynı Steam sızıntılarında olduğu gibi, size istediğiniz tüm bilgileri mutlulukla sunuverdi. Oyuncular için böyle spekülasyonlar eğlenceli olsa da Steam sızıntılarından sonra kaç oyunun gerçekten piyasaya sürüldüğü enteresan bir detay."
Windows Central'dan Jez Corden ise pek inanmadığı belirtmeyi ihmal etmemiş.
"DM atanlar için yazıyorum, NVIDIA GeForce sızıntısının gerçek olduğuna inanmıyorum."
NVIDIA Sızıntılar İçin Açıklama Yaptı mı?
NVIDIA cephesinden henüz bu konuda açıklama gelmedi. Üstelik, iddiaların sahibi Ighor July, bunları paylaşmadan önce NVIDIA destek sayfasında bir başlık açtığını, NVIDIA'ya ulaşmak adına mailler attığını ancak bir cevap alamadığını belirtiyor. NVIDIA'nın konuya ilgisizliğinin ardından Ighor, elde ettiği bilgileri paylaşmaktan çekinmemiş.
Sızıntı Nasıl Yapıldı? Sürecin Videolu Anlatımı
Eğer yazılım kısmına ve sürecin ilerleyişine ilgiliyseniz aşağıdaki videodan, yazılım geliştiricisinin serüvenini izleyebilirsiniz:
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