"Sizin paranız burada geçmez" diyen pazar esnafı, Vali Aydoğdu'nun ısrarına rağmen ücret almadı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile semt pazarını ziyaret etti.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile semt pazarını ziyaret etti.

Pazar esnafına hayırlı işler dileğinde bulunan Vali Aydoğdu, pazar alışverişi yaptı. Vali Hamza Aydoğdu'nun dağıttığı ve teminini sağladığı sebze fideleri sayesinde domates, salatalık, fasulye, biber gibi ürünlerin üretimini yapan üreticiler, Vali Aydoğdu'nun ısrarlarına rağmen aldığı ürünlerin ücretini almadı.

Vali Hamza Aydoğdu semt pazarı ziyaretinde kendi ürettikleri ürünlerin satışını yapan üreticilerle bir süre sohbet etti.

Köylerinde üretilen ürünlerin Vali Aydoğdu'nun dağıtımını ve temininin yaptığı fidelerden oluştuğunu ifade eden üretici İbrahim Çavdar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı sürecinde sebze fidelerinin alımı konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Vali Hamza Aydoğdu'nun bizzat köylerine gelerek vatandaşlara sebze fidesi dağıtımı yaptığını, yine Vali Aydoğdu'nun girişimleri ile temin ettikleri sebze fidelerinden oluşturdukları bahçelerinde çeşitli ürünler yetiştirdiklerini ifade eden Çavdar, satışını yaptığı sebzeleri göstererek Vali Aydoğdu'ya teşekkür etti.

Pazarda alışveriş yapan Vali Aydoğdu'nun ısrarına rağmen ücret kabul etmeyen üreticiler, Vali Hamza Aydoğdu'nun kendilerine önemli destek sağladığını, bunun karşısında kendisine teşekkür etmek için kendi dağıttığı fidelerin ürünlerinden ikram ettiklerini söylediler.

Pazar esnafının sorunlarını dinleyen Vali Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, kamyon kasası yanında menemen yiyen pazar esnafının sofrasına misafir oldular.

Pazar yerinde ihtiyaç duyulan eksiklikler ile ilgili çalışma başlatıldığını kaydeden Başkan Dinçer, ilgili birimlerin hızlıca sorunları gidereceğini söyledi.

Kendi bahçesinde yetiştirdiği salatalıklardan Vali Aydoğdu ve Belediye Başkanı Dinçer'e veren Hayriye Bağ ise ücretini ödemek isteyen Vali Aydoğdu'ya "sizin paranız burada geçmez" diyerek ikram olarak kabul etmelerini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak