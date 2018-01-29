Sızdırılan Galaxy S9 Render, İpuçları Veriyor!



Sızdırılan Galaxy S9, S8'in Mükemmel Tasarımını Kökten Değiştirmiyor

Galaxy S9 Görüntüsü Sızdırıldı, Eğer Doğruysa Ilımlı Bir Tasarım Güncellemesi ile Karşı Karşıyayız! Sızdırılan Galaxy S9 Render, Yumuşak Bir Tasarım Güncellemesini Gösteriyor. Bu resimler doğruysa, Samsung Galaxy S8'in mükemmel tasarımını kökten değiştirmiyor.

Samsung geçen yıl duyurduğu Galaxy S8 ve S8 Plus modeli ile harika bir iş çıkardı ve beklendiği gibi şirket bir sonraki amiral gemisi içinde bu kendini kanıtlamış tasarım dili ile devam ediyor. VentureBeat tarafından yayımlanan sızdırılmış görüntüler doğruysa; ki bu görüntüleri genelde söyledikleri ve paylaştıkları doğru çıkan Evan Blass'a dayandırıyor; Galaxy S9 ve S9 Plus'ın cepheden çekilmiş görüntülerini görüyoruz.

İlk Bakışta !



İlk bakışta geçen yılki modellere benzerlik gözden kaçmıyor. Benzerlik gözden kaçmayacak kadar fazla. Ancak küçük farklılıkları özellikle kamera ve sensörlerdeki farklılıkları görebiliyoruz.

En Dikkat çekici şey ise S9 Ekranının üstündeki bir çok kamera ve sensör. Anlaşılan o ki Samsung "The Camera Reimagined" derken bunu kastetmiş. Paramızı şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş yüz tanıma sistemiyle kilit açma ve kimlik doğrulama sistemine yatıracağız.

Ayrıca söz konusu sensörlerin S9'a Pixel 2 ve iPhone X'te olduğu gibi portre modunda önden çekimlerde daha iyi sonuç elde etmesine yardımcı olması bizi şaşırtmaz.

Hem S9 hem de S9 Plus ekranının ön kısımları garip bir şekilde S8'de bulunanlardan daha büyük görünüyor. Bu cepheden görüntü ile S8 ekranının nasıl kavislendireceği konusunda yoğun çaba sarfeden Samsung; bu çapayı burada harcamamış gibi duruyor. Yani bu render görüntüsü, Samsung'un kavisli ekran formatından ayrıldığını görürsek, çok şaşırırız.



Ancak burada neler olduğunu tam anlamak için biraz daha beklemeliyiz. Neyseki fazla beklemeyeceğiz. 25 Şubat'ta Barcelona'da düzenlenecek Dünya Mobil Kongresinde resmi tanıtım yapılacak.

Bekleyip görelim.

VentureBeat

http://www.teknotalk.com/sizdirilan-galaxy-s9-61997/